Team Taiwan！ 3/6抗日500份「野球甜燒餅」梧棲免費送

立法委員何欣純明晚（6）台日大戰前夕，將於海線梧棲大庄浩天宮發送500份「野球甜燒餅」。（何欣純服務處提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕2026經典賽（WBC）戰火延燒，台灣隊首戰雖不敵澳洲，仍不減球迷熱情與信心。為替台灣隊再度集氣應援，台中市長候選人立法委員何欣純今日表示，台灣最可貴的精神就是「永不放棄」；明晚（6）台日大戰前夕，將於海線梧棲浩天宮直播現場，發送500份「野球甜燒餅」，邀請大家一起站出來，成為國手們最強後盾，團結挺台灣、把氣勢打回來。

何欣純指出，明晚對上日本是關鍵一戰，面對世界級強投更需要全民同心、把加油聲送到球場，「輸贏是一時的，台灣人的韌性與團結才是最強戰力。Team Taiwan 永不放棄，我們繼續用行動為台灣隊加油！」

請繼續往下閱讀...

應援活動也特別感謝「久久津乳酪本舖」響應支持，提供「野球甜燒餅」共同應援。「野球甜燒餅」象徵「金黃勝利、甜美成果」，也寓意台灣隊火力全開、期盼把握得分機會、一路前進。

何欣純也引用國手張育成談話指出，日本先發投手山本由伸是世界頂尖投手，但只要掌握失投球、紮實擊出、並把握每一次得分契機，台灣隊就有機會迎來勝場開胡、一路挺進邁阿密。她呼籲球迷明晚一起鎖定賽事、全力應援，「把每一聲加油化作球場上的力量，陪台灣隊拚到最後一刻！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法