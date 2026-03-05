自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

Team Taiwan！ 3/6抗日500份「野球甜燒餅」梧棲免費送

2026/03/05 18:55

立法委員何欣純明晚（6）台日大戰前夕，將於海線梧棲大庄浩天宮發送500份「野球甜燒餅」。（何欣純服務處提供）立法委員何欣純明晚（6）台日大戰前夕，將於海線梧棲大庄浩天宮發送500份「野球甜燒餅」。（何欣純服務處提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕2026經典賽（WBC）戰火延燒，台灣隊首戰雖不敵澳洲，仍不減球迷熱情與信心。為替台灣隊再度集氣應援，台中市長候選人立法委員何欣純今日表示，台灣最可貴的精神就是「永不放棄」；明晚（6）台日大戰前夕，將於海線梧棲浩天宮直播現場，發送500份「野球甜燒餅」，邀請大家一起站出來，成為國手們最強後盾，團結挺台灣、把氣勢打回來。

何欣純指出，明晚對上日本是關鍵一戰，面對世界級強投更需要全民同心、把加油聲送到球場，「輸贏是一時的，台灣人的韌性與團結才是最強戰力。Team Taiwan 永不放棄，我們繼續用行動為台灣隊加油！」

應援活動也特別感謝「久久津乳酪本舖」響應支持，提供「野球甜燒餅」共同應援。「野球甜燒餅」象徵「金黃勝利、甜美成果」，也寓意台灣隊火力全開、期盼把握得分機會、一路前進。

何欣純也引用國手張育成談話指出，日本先發投手山本由伸是世界頂尖投手，但只要掌握失投球、紮實擊出、並把握每一次得分契機，台灣隊就有機會迎來勝場開胡、一路挺進邁阿密。她呼籲球迷明晚一起鎖定賽事、全力應援，「把每一聲加油化作球場上的力量，陪台灣隊拚到最後一刻！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中