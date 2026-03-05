台灣虎航限定WBC應援航班今啟航

台灣虎航WBC應援專機全面更換上應援頭墊紙。（台灣虎航提供）

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）正式開打，台灣虎航特別安排今日往返桃園-東京成田機場的IT200、IT201、IT202、IT203航班為WBC應援航班，全面更換上應援頭墊紙，吸引了不少球迷特地選擇搭乘。前中華職棒富邦悍將總教練陳金鋒今日也搭乘應援航班前往東京，令同班機球迷大呼值得。

台灣虎航表示，2026年世界棒球經典賽（WBC）正式開打，台灣虎航與台灣運動觀光發展協會攜手合作推出限量應援套票，其中5組的中日韓套票組及25組的中日套票組分別於開賣後34秒及1分21秒後全數售罄，購買應援套票的球迷們今天也一同搭乘IT202航班一起前往日本。

台灣虎航說，本日執行IT202航班的客艙組員，於執勤時也特別換上應援版的工作圍裙，且搭機旅客從報到櫃檯至機艙內，皆可感受到滿滿的專屬應援氛圍。

此外，台灣虎航特別為今日搭乘IT202的熱血球迷準備了豐富的「限定應援禮」，包含精心設計的應援毛巾乙份，以及每人一份的「虎將應援黑糖麻糬饅頭」機上小點心。

台灣虎航表示，今日出發的IT202班機滿席180席，報到174席，載客率 96.7%，飛行途中，機艙內還舉辦有獎徵答活動，邀請全機旅客一齊為台灣隊集氣共同預祝旗開得勝。

台灣虎航WBC應援專機客艙內可感受到滿滿的專屬應援氛圍。（台灣虎航提供）

前中華職棒富邦悍將總教練陳金鋒今日也搭乘IT202航班前往東京，並與台灣虎航董事長黃世惠合照。（民眾提供）

今日搭乘台灣虎航IT202的熱血球迷，皆可獲得精心設計的應援毛巾乙份。（台灣虎航提供）

台灣虎航為大今日IT202航班旅客準備「虎將應援黑糖麻糬饅頭」小點心。（台灣虎航提供）

