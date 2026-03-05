自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

台灣虎航限定WBC應援航班今啟航

2026/03/05 18:55

台灣虎航WBC應援專機全面更換上應援頭墊紙。（台灣虎航提供）台灣虎航WBC應援專機全面更換上應援頭墊紙。（台灣虎航提供）

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）正式開打，台灣虎航特別安排今日往返桃園-東京成田機場的IT200、IT201、IT202、IT203航班為WBC應援航班，全面更換上應援頭墊紙，吸引了不少球迷特地選擇搭乘。前中華職棒富邦悍將總教練陳金鋒今日也搭乘應援航班前往東京，令同班機球迷大呼值得。

台灣虎航表示，2026年世界棒球經典賽（WBC）正式開打，台灣虎航與台灣運動觀光發展協會攜手合作推出限量應援套票，其中5組的中日韓套票組及25組的中日套票組分別於開賣後34秒及1分21秒後全數售罄，購買應援套票的球迷們今天也一同搭乘IT202航班一起前往日本。

台灣虎航說，本日執行IT202航班的客艙組員，於執勤時也特別換上應援版的工作圍裙，且搭機旅客從報到櫃檯至機艙內，皆可感受到滿滿的專屬應援氛圍。

此外，台灣虎航特別為今日搭乘IT202的熱血球迷準備了豐富的「限定應援禮」，包含精心設計的應援毛巾乙份，以及每人一份的「虎將應援黑糖麻糬饅頭」機上小點心。

台灣虎航表示，今日出發的IT202班機滿席180席，報到174席，載客率 96.7%，飛行途中，機艙內還舉辦有獎徵答活動，邀請全機旅客一齊為台灣隊集氣共同預祝旗開得勝。

台灣虎航WBC應援專機客艙內可感受到滿滿的專屬應援氛圍。（台灣虎航提供）台灣虎航WBC應援專機客艙內可感受到滿滿的專屬應援氛圍。（台灣虎航提供）

前中華職棒富邦悍將總教練陳金鋒今日也搭乘IT202航班前往東京，並與台灣虎航董事長黃世惠合照。（民眾提供）前中華職棒富邦悍將總教練陳金鋒今日也搭乘IT202航班前往東京，並與台灣虎航董事長黃世惠合照。（民眾提供）

今日搭乘台灣虎航IT202的熱血球迷，皆可獲得精心設計的應援毛巾乙份。（台灣虎航提供）今日搭乘台灣虎航IT202的熱血球迷，皆可獲得精心設計的應援毛巾乙份。（台灣虎航提供）

台灣虎航為大今日IT202航班旅客準備「虎將應援黑糖麻糬饅頭」小點心。（台灣虎航提供）台灣虎航為大今日IT202航班旅客準備「虎將應援黑糖麻糬饅頭」小點心。（台灣虎航提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中