自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

台日大戰贏回來！ 台中邀「53哥」、短今應援 再祭「抗日美食」

2026/03/05 19:03

迎台日大戰，台中加碼邀啦啦隊女神進駐。（圖：市府提供）迎台日大戰，台中加碼邀啦啦隊女神進駐。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）台灣隊今首戰澳洲敗北，最受矚目的「台日大戰」明（6日）晚間登場，台中市政府在府前廣場辦理直播活動，為幫台灣隊助陣，今天宣布台日大戰當天加碼應援，邀請職棒人氣應援團長中信兄弟「53哥」，以及CT AMAZE啦啦隊成員短今等到場帶領球迷熱血應援，更祭出「抗日美食」，發放銅鑼燒與日式綠茶，邀球迷一起來「嗑日、飲日」挺台灣贏回來。

台灣隊明日將出戰日本隊，台中市政府除在府前廣場以全國最大1300吋巨型螢幕直播賽事外，為助攻台灣隊，明日的台日大戰，已邀請職棒人氣應援團長中信兄弟「53哥」，以及人氣啦啦隊女神短今、少鹽、林夏蕾、衣宸到場帶領球迷熱血應援。

運動局表示，為幫台灣隊助威，現場準備限量「銅鑼燒」與日式綠茶，象徵「嗑日、飲日」挺台灣；現場同時規劃抽獎活動，送出經典賽周邊商品等多項好禮，讓球迷邊看球邊參與互動。

運動局長游志祥指出，台灣隊選手陣容中強力打者張育成是「台中出品」的優秀球員，曾榮獲上屆經典賽A組預賽最有價值球員，為替「台中之光」張育成加油打氣，只要張育成3月6日至8日賽事中擊出全壘打，現場將加碼抽中限量張育成公仔娃娃及親筆簽名球；若擊出安打，也有機會獲得簽名海報，期許他火力全開，帶領台灣隊前進邁阿密。

台中府前廣場1300吋螢幕轉播精彩賽事。（圖：市府提供）台中府前廣場1300吋螢幕轉播精彩賽事。（圖：市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中