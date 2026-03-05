台日大戰贏回來！ 台中邀「53哥」、短今應援 再祭「抗日美食」

迎台日大戰，台中加碼邀啦啦隊女神進駐。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）台灣隊今首戰澳洲敗北，最受矚目的「台日大戰」明（6日）晚間登場，台中市政府在府前廣場辦理直播活動，為幫台灣隊助陣，今天宣布台日大戰當天加碼應援，邀請職棒人氣應援團長中信兄弟「53哥」，以及CT AMAZE啦啦隊成員短今等到場帶領球迷熱血應援，更祭出「抗日美食」，發放銅鑼燒與日式綠茶，邀球迷一起來「嗑日、飲日」挺台灣贏回來。

台灣隊明日將出戰日本隊，台中市政府除在府前廣場以全國最大1300吋巨型螢幕直播賽事外，為助攻台灣隊，明日的台日大戰，已邀請職棒人氣應援團長中信兄弟「53哥」，以及人氣啦啦隊女神短今、少鹽、林夏蕾、衣宸到場帶領球迷熱血應援。

運動局表示，為幫台灣隊助威，現場準備限量「銅鑼燒」與日式綠茶，象徵「嗑日、飲日」挺台灣；現場同時規劃抽獎活動，送出經典賽周邊商品等多項好禮，讓球迷邊看球邊參與互動。

運動局長游志祥指出，台灣隊選手陣容中強力打者張育成是「台中出品」的優秀球員，曾榮獲上屆經典賽A組預賽最有價值球員，為替「台中之光」張育成加油打氣，只要張育成3月6日至8日賽事中擊出全壘打，現場將加碼抽中限量張育成公仔娃娃及親筆簽名球；若擊出安打，也有機會獲得簽名海報，期許他火力全開，帶領台灣隊前進邁阿密。

台中府前廣場1300吋螢幕轉播精彩賽事。（圖：市府提供）

