高球》長耀ADT公開賽7月登場 總獎金10萬美元、144名國內外好手參戰

2026/03/05 19:22

長耀建築機構與亞巡 ADT、及TPGA今舉行簽約記者會眾星雲集。（記者粘藐云攝）長耀建築機構與亞巡 ADT、及TPGA今舉行簽約記者會眾星雲集。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕2026 長耀 ADT 公開賽將於7月8日至11日在東華菁英高爾夫俱樂部舉行，總獎金為美金10萬元（約317萬台幣）。長耀建築機構表示，此次正式與 Asian DevelopmentTour（ADT）簽署合作協議，成為賽事主要贊助夥伴，深化參與亞洲職業高爾夫體系，成為長耀建築機構在推動高爾夫運動發展進程的重要里程碑。

今天在《長耀會》接待會館舉行「長耀 ADT 公開賽」簽約記者會，由長耀建築機構與亞巡 ADT、及 TPGA 三方共同代表簽署，透過這項重要的簽約儀式，見證長耀建築機構攜手國際職業巡迴賽，為台灣高爾夫運動注入嶄新動能的重要時刻。今天記者會邀請國內男子高爾夫選手詹世昌、王偉軒、洪健堯、張緯綸、劉永華等人，台灣男籃隊長陳盈駿和國立體大主帥桑茂森也到場支持。

跨足職業高爾夫領域，源於總經理陳秀錦長期參與高爾夫運動過程中的體悟。她表示，高爾夫是一項高度講求規則精神與自我紀律的運動，在反覆練習與長時間專注中，體現執行力、耐心與持續精進的重要性。這種在規則框架下追求精準與穩定的精神，與企業經營所強調的策略判斷、落實執行與長期佈局高度契合。一次一桿進洞的經驗，成為企業連結國際職業體系的重要契機。

此次冠名合作並非單一賽事贊助，而是企業長期體育 DNA 與城市戰略布局的延伸。董事長謝建國早年曾為籃球國手，長期關注運動人才培育與競技精神傳承，企業文化亦深受運動精神影響。以企業家身分回饋籃球界，十分熱愛籃球的他連續12年舉辦「長耀盃」籃球公益賽，每年投入約新臺幣1500萬元培育年輕的籃球選手，為基層籃球球員提供舞台，強調「幫助台灣基層運動」與「國際交流」。謝建國贊助運動界，不僅限於籃球，同時也深耕體育與教育。長耀建築機構也捐贈資金支持國北教大排球隊等，關注基層運動選手的發展。

長耀建築機構長期致力於以永續、長期的行動支持社會與體育公益，以企業經營的成果，善盡一份社會責任。謝建國表示，他的目標是讓台灣年輕球員有更多國際交流與被看見的機會，提升台灣整體運動水準。

今年謝建國將支持運動比賽的觸角延伸至職業高爾夫，正式將台灣高爾夫運動與國際舞台更加緊密的接軌。這場國際賽事將於2026年7月正式首度加入亞巡發展巡迴賽（ADT），以更寬廣的方式回饋社會與體育界。長耀建築機構期許藉由舉辦 ADT 比賽，讓台灣選手在自己的家鄉、熟悉的場地、取得機會贏得好成績，讓更多的台灣選手能借助這個跳板晉升到亞巡賽，取得種子資格，贏得更高層級的賽事冠軍。這項比賽將有144位中外選手參加，角逐冠軍獎金1.75 萬美元及冠軍獎盃；同時也是今年台巡賽中3場 ADT 比賽的首場國際賽事。

2025年1月5日，TPGA 台巡賽正式加入世界積分組織（OWGR），讓台巡賽進入一個新紀元時代，同時也開放外國選手可參加台巡賽資格賽，以取得全年的參賽資格，不但讓台巡賽與國際接軌，也讓台灣選手在更高層級的競爭賽事中磨練球技，並能累積世界積分，因此每新增加一場台巡賽，對台灣的職業選手都是一項加分與邁向國際高壇的機會。

長耀建築機構與亞巡 ADT、及TPGA今舉行簽約記者會。（記者粘藐云攝）長耀建築機構與亞巡 ADT、及TPGA今舉行簽約記者會。（記者粘藐云攝）

