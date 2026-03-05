經典賽》看見台灣隊爆冷輸澳洲 日本隊監督說話了！

日本隊總教練井端弘和。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽台灣隊今天以0：3輸給澳洲隊，明天強碰衛冕軍日本隊，日本媒體形容世界第2的台灣隊首戰就爆冷。對此，日本隊井端弘和今天也道出觀賽後感言，再次強調首戰的難度和重要性。

日本隊今天舉辦非公開的練習做最後備戰，不過井端弘和仍接受日媒採訪，談到台灣隊首戰爆冷輸澳洲，井端弘和表示，「首戰難免會因為僵硬而出現各種狀況，台灣對澳洲的比賽似乎也說明了這一點。明天必須確保在比賽一開始就不畏縮，從play ball的那一刻起就全力以赴。」

明天就要迎接第一戰，井端弘和表示，雖然還不知道緊張感是從今晚開始，還是明天起床後才湧現，但目前準備工作非常充分，選手們的動作看起來也很不錯。

山本由伸將扛下抗台先發投手，井端監督直言，只要發揮出他原有的水準即可，非常期待他能投出一場為日本隊帶來氣勢的比賽。」至於外界好奇的打序安排，他則苦笑著回應，「已經排好了，但現在還不能透露。」

井端弘和也分析，台灣隊投手戰力非常出色，且韌性十足，所以希望能先拿分，「我們要做的事情不會改變，在這種大賽中，沒有任何一場比賽是可以輸掉的。我想台灣隊也是抱持同樣的想法。我們唯一要做的，就是全力以赴與對手正面對決。」

