足球

足球》全民運動署主辦小學生賽事 全台773隊熱血參賽

2026/03/05 19:53

運動部全民運動署主辦的114學年小學生足球賽7日登場，全台共773隊參賽。（記者林岳甫攝）運動部全民運動署主辦的114學年小學生足球賽7日登場，全台共773隊參賽。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕運動部全民運動署主辦的114學年小學生足球賽將於7日熱血開踢，吸引全台各縣市共773隊參賽，預計6月進行全國決賽。

實踐「運動壯大台灣」施政願景並深化基層足球發展，114學年小學生足球賽特別規劃多元組別，除了傳統依年級與性別區分的國小男、女生組外，更首度設立跨域組，打破校際與行政區限制，吸引773隊參加，成為目前國內最具規模的五人制小學生足球賽。

賽制規劃朝基層化、社區化推動，透過串聯地方資源，提供選手安全且熟悉的在地競賽環境，而且所有預賽皆於週末登場，讓家長能陪同觀賽，強化家庭互動。在3月至5月進行縣市預賽選拔，各組會選出至多32隊，於6月在台中朝馬足球場展開全國決賽。

全民運動署長房瑞文表示，晉級全國決賽的隊伍，只要完成所有賽程及相關活動，每隊將獲6萬台幣補助。他指出，預賽都在週末舉行，加上比賽場地也在各縣市舉辦，希望家長能踴躍陪伴小朋友參賽。

房瑞文補充，全民運動署今年除了足球賽，還有壘球、籃球、棒球也預計舉辦專屬小學生的賽事，努力推展基層運動風氣，期望幫助學童建立規律運動習慣，從中學習團隊合作及運動家精神，讓運動真正走入日常生活。

