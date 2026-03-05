自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》「主審還好嗎？」台澳戰爭議好球帶引熱議、美國媒體也說話了

2026/03/05 20:09

澳洲隊擊敗台灣。（特派記者陳志曲攝）澳洲隊擊敗台灣。（特派記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕經典賽首戰，台灣隊受制澳洲隊3位左投輪番壓陣，全場僅3支安打，0:3吞首敗。比賽期間，該役主審古巴籍主審佩洛塔（Omar Peralta）的好球帶飄忽不定，賽後引起討論。

不少球迷湧入網路抱怨：「太誇張了」、「主審真的沒問題嗎？」日媒記錄報導，其中一個爭議出現在首局，米德面對徐若熙，一顆看似進入好球帶的投球卻被主審判為壞球，捕手蔣少宏一度準備把球傳向一壘，但聽到判決後還向主審做出像是在道歉的動作，米德隨後敲安，是澳洲隊團隊首安。

轉播畫面中，主播Steve Nelson表示「這球稍微偏出好球帶」，球評Jose Mota則直言「那是好球」。澳洲隊教頭尼爾森也直言，米德因為該次判決受惠。

美國媒體「Jomboy Media」旗下的棒球Podcast節目《Talkin’ Baseball》在官方X（前Twitter）上傳了這段影片，並寫道：「WBC沒有導入ABS（自動好球帶判定）的影響已經出現。」直指這是主審的判決失誤。

台灣隊全場遭壓制，球評潘忠韋坦言，澳洲隊由控球型左投登板，順利取好球數，造成台灣隊除了安打不多之外，很多都是好球數被要走，讓打者在攻擊上壓力更大。除此之外，潘忠韋也提到好球帶，說：「相信全台觀眾應該也都看得很清楚，好球帶有點影響，包括內外角兩側位置，主審都有撿，無形中打者會受迫，被迫揮擊到壞球。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中