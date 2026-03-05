經典賽》「主審還好嗎？」台澳戰爭議好球帶引熱議、美國媒體也說話了

澳洲隊擊敗台灣。（特派記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕經典賽首戰，台灣隊受制澳洲隊3位左投輪番壓陣，全場僅3支安打，0:3吞首敗。比賽期間，該役主審古巴籍主審佩洛塔（Omar Peralta）的好球帶飄忽不定，賽後引起討論。

不少球迷湧入網路抱怨：「太誇張了」、「主審真的沒問題嗎？」日媒記錄報導，其中一個爭議出現在首局，米德面對徐若熙，一顆看似進入好球帶的投球卻被主審判為壞球，捕手蔣少宏一度準備把球傳向一壘，但聽到判決後還向主審做出像是在道歉的動作，米德隨後敲安，是澳洲隊團隊首安。

轉播畫面中，主播Steve Nelson表示「這球稍微偏出好球帶」，球評Jose Mota則直言「那是好球」。澳洲隊教頭尼爾森也直言，米德因為該次判決受惠。

美國媒體「Jomboy Media」旗下的棒球Podcast節目《Talkin’ Baseball》在官方X（前Twitter）上傳了這段影片，並寫道：「WBC沒有導入ABS（自動好球帶判定）的影響已經出現。」直指這是主審的判決失誤。

台灣隊全場遭壓制，球評潘忠韋坦言，澳洲隊由控球型左投登板，順利取好球數，造成台灣隊除了安打不多之外，很多都是好球數被要走，讓打者在攻擊上壓力更大。除此之外，潘忠韋也提到好球帶，說：「相信全台觀眾應該也都看得很清楚，好球帶有點影響，包括內外角兩側位置，主審都有撿，無形中打者會受迫，被迫揮擊到壞球。」

