自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT支線賽》勇救2個賽末點扳倒直板老將單曉娜 李昱諄攜手葉伊恬闖進8強

2026/03/05 20:44

李昱諄歷經5局大戰扳倒德國老將單曉娜，闖進女單8強。（取自WTT官網）李昱諄歷經5局大戰扳倒德國老將單曉娜，闖進女單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰女將李昱諄今晚在2026年WTT德國杜塞道夫支線賽女單16強戰，在決勝局8:10的絕境下，連續化解兩個賽末點後，以3:2逆轉43歲的德國直拍短顆老將單曉娜，和18歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬攜手闖進女單8強。

世界排名53的李昱諄首輪先以3:1逆轉世界排名134的羅馬尼亞女將狄亞可努，寫下對戰2連勝；16強首度遭遇打法特殊的單曉娜，雙方打完前4局以2:11、11:6、11:5、8:11不分軒輊。決勝局，李昱諄靠著強力正手拍以4:1強勢開局，並取得8:3的領先優勢，不料，隨後遭遇亂流，被對手連續發球搶攻打亂陣腳，一口氣連丟7分，落入8:10的險境，關鍵時刻，李昱諄靠著發球和正手發球搶攻，連續救下2個賽末點，最後再以一記精彩的正手反拉，12:10驚險獲勝，8強將面對日本世大運國手面田采巳。

世界排名57的葉伊恬首輪先以3:1後來居上擊退斯洛伐克女將瓦拉蒂，16強再以13:11、11:4、11:2收拾世界排名164的地主選手施芮娜，8強將對決塞爾維亞女將盧雷絲庫，世界排名96的盧普雷絲庫在16強以3:1逆轉台灣女將黃愉偼。另一名國泰女將簡彤娟則在16強賽以0:3不敵烏克蘭的佩索茲卡，苦吞對戰2連敗。

女雙戰況，上個月聯手拿下里爾枝縣賽冠軍的國泰組合李昱諄/簡彤娟，首輪先以直落三解決荷蘭門爍涵和加拿大張默的跨國組合，8強再以8:11、11:7、11:5、11:7逆轉柯希琪（克羅埃西亞）/約基琪（斯洛維尼亞），連兩站殺進4強，下一場將和英國何天天和威爾斯女將赫爾西爭奪決賽門票。

葉伊恬直落三擊敗德國女將，挺進女單8強。（取自WTT官網）葉伊恬直落三擊敗德國女將，挺進女單8強。（取自WTT官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中