WTT支線賽》勇救2個賽末點扳倒直板老將單曉娜 李昱諄攜手葉伊恬闖進8強

李昱諄歷經5局大戰扳倒德國老將單曉娜，闖進女單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰女將李昱諄今晚在2026年WTT德國杜塞道夫支線賽女單16強戰，在決勝局8:10的絕境下，連續化解兩個賽末點後，以3:2逆轉43歲的德國直拍短顆老將單曉娜，和18歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬攜手闖進女單8強。

世界排名53的李昱諄首輪先以3:1逆轉世界排名134的羅馬尼亞女將狄亞可努，寫下對戰2連勝；16強首度遭遇打法特殊的單曉娜，雙方打完前4局以2:11、11:6、11:5、8:11不分軒輊。決勝局，李昱諄靠著強力正手拍以4:1強勢開局，並取得8:3的領先優勢，不料，隨後遭遇亂流，被對手連續發球搶攻打亂陣腳，一口氣連丟7分，落入8:10的險境，關鍵時刻，李昱諄靠著發球和正手發球搶攻，連續救下2個賽末點，最後再以一記精彩的正手反拉，12:10驚險獲勝，8強將面對日本世大運國手面田采巳。

世界排名57的葉伊恬首輪先以3:1後來居上擊退斯洛伐克女將瓦拉蒂，16強再以13:11、11:4、11:2收拾世界排名164的地主選手施芮娜，8強將對決塞爾維亞女將盧雷絲庫，世界排名96的盧普雷絲庫在16強以3:1逆轉台灣女將黃愉偼。另一名國泰女將簡彤娟則在16強賽以0:3不敵烏克蘭的佩索茲卡，苦吞對戰2連敗。

女雙戰況，上個月聯手拿下里爾枝縣賽冠軍的國泰組合李昱諄/簡彤娟，首輪先以直落三解決荷蘭門爍涵和加拿大張默的跨國組合，8強再以8:11、11:7、11:5、11:7逆轉柯希琪（克羅埃西亞）/約基琪（斯洛維尼亞），連兩站殺進4強，下一場將和英國何天天和威爾斯女將赫爾西爭奪決賽門票。

葉伊恬直落三擊敗德國女將，挺進女單8強。（取自WTT官網）

