經典賽》單場狂敲4轟！南韓隊首戰大勝捷克隊

南韓隊首戰大勝捷克隊。（路透）

〔記者林宥辰／台北報導〕力求睽違17年晉級的南韓隊，首戰面對捷克隊火力爆發，文保景首局就擊出滿貫砲，混血強打惠特科姆（Shay Whitcomb）則上演單場雙響砲，終場南韓隊就以11:4贏球，拿下首戰勝利。

1局下，南韓隊金倒永選到保送，1出局後李政厚敲安，安賢民則再選到保送，造成滿壘，5棒的文保景面對失投大棒一揮，擊出一支滿貫砲。這一轟也將捷克隊先發投手帕沙克（Daniel Padysak）打退場。

請繼續往下閱讀...

文保景。（法新社）

南韓隊2、3局各得1分，包括惠特科姆陽春砲。5局上，瓦夫拉（Terrin Vavra）從19歲韓職第一指名鄭宇宙手中擊出3分砲，追回分數，但5局下惠特科姆又擊出2分砲，5局打完締造單場雙響。

捷克隊7局換上艾科利（Lukas Ercoli）登板，安賢民、文保景連續安打，文保景再添1打點，南韓隊後續又靠滾地球再拿1分。

8局下，捷克隊再換投，南韓隊另一位混血打者瓊斯（Jahmai Jones）開砲，陽春砲拉開分差，也是南韓隊單場第4支全壘打。

9局上，捷克最後反攻，布貝尼克（Matous Bubenik）代打選到保送，艾斯卡拉（William Escala）敲安，再靠波斯皮希爾（Jan Pospisil）高飛犧牲打，拿到1分。

瓦夫拉。（美聯社）

惠特科姆。（美聯社）

瓊斯。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法