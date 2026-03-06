經典賽》日本決戰台灣豪華打線曝光！道奇主帥揭山本由伸使用說明書

山本由伸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊昨天爆冷遭澳洲完封，今天將決戰衛冕軍日本武士隊，日媒《中日體育》搶先曝光日本隊今日先發打線，同時當家王牌山本由伸的使用說明書也揭曉。

昨天有日媒已經搶先公布，二刀流巨星大谷翔平將擔任指定打擊開路先鋒；今天《中日體育》也揭曉剩餘先發打線，1棒大谷翔平，2棒右外野手近藤健介，3棒中外野手鈴木誠也，4棒左外野手吉田正尚，5棒三壘手岡本和真，6棒一壘手村上宗隆，7棒二壘手牧秀悟，8棒游擊手源田壮亮，9棒捕手若月健矢。

請繼續往下閱讀...

另外，去年幫助道奇2連霸、奪下世界大賽冠軍的山本由伸，今天將面對台灣隊掛帥先發。根據《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，山本預計會在今天先發3局，日媒《產經體育》則分析，雖然預賽球數上限為65球，但山本預計今天只會投50局左右。

山本由伸先前在春訓期間，談到經典賽登板局數與球數時向媒體賣關子，如今完整使用說明書曝光，也考驗昨天火力完全遭封鎖的台灣隊如何應對。台灣隊今天將派出效力中信兄弟的火球男「美美」鄭浩均先發，盼能壓制日本豪華打線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法