經典賽》台灣隊首戰遭澳洲完封 讓南韓38歲名投柳賢振很訝異

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽昨在東京巨蛋開打，台灣隊首戰以0比3敗給澳洲。南韓隊38歲名投柳賢振受訪坦言有點訝異。

《韓聯社》報導，身為本屆經典賽南韓代表隊第二年長的選手，柳賢振回憶，前一次在東京巨蛋投球，已經是2009年3月6日第二屆經典賽的時候，當天他先發對台灣隊交出3局無失分的表現。柳賢振笑說，「那是17年前的事吧？我老了。」

南韓隊昨天在小組賽首戰全場擊出4發全壘打，最後以11比4擊敗捷克隊。雖然南韓隊尚未公布3月8日對台灣之戰的先發投手，柳賢振被視為可能對台灣的先發人選之一。

經典賽C組預賽首日賽事，兩場比賽共出現6發全壘打。柳賢振提到，「在這裡全壘打很多，所以控球變得非常重要，我想自己必須讓打者擊出一些軟弱的擊球。」

經典賽首輪賽事中，每位投手的單場最多用球數為65球。柳賢振說，會盡量不讓用球數的限制影響投球節奏，「我就是一局一局去投，雖然我可能是先發投手，但不會是傳統意義的先發角色，因為有用球數限制，我沒有必要在場上待太久。」

澳洲隊昨天靠2發全壘打，最後以3比0完封台灣隊。柳賢振對此說，南韓隊友們表面上沒有露出對這個結果的驚訝，「就我個人而言，我沒有預料到會是這樣的結果。」

柳賢振仍提防台灣隊，「比賽結果取決於選手當天的狀態。台灣隊有一些很強的打者，所以我必須提防他們的長打能力。」

