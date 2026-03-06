經典賽》慘！宇宙艦隊多明尼加痛失巨星 世界大賽MVP骨裂遺憾退賽

潘尼亞。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026經典賽C組賽事已點燃戰火，A、B、D組賽事也將陸續引爆，然而位於D組的奪冠大熱門多明尼加傳出悲報，太空人明星游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）確定因手指傷勢，退出本屆經典賽。

多明尼加昨天與老虎進行官辦熱身賽，潘尼亞擔任多明尼加先發游擊，卻在第3局守備時遭培瑞茲（Wenceel Pérez）的強勁滾地球擊中右手無名指，潘尼亞仍完成該半局守備任務，並於下個半局上場打1打席後才退場接受X光檢查與治療。

請繼續往下閱讀...

然而在佛羅里達接受手部專科醫師檢查後，潘尼亞被診斷為指尖骨裂，接下來將留在太空人春訓營並配戴護指套固定手指，至少將缺席兩週，也確定無緣本屆經典賽，目前仍不確定是傷勢是否會影響他三週後的大聯盟開幕戰。太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）坦言，這絕非他們想聽見的消息。

潘尼亞於2022年初登大聯盟，接替柯瑞亞（Carlos Correa）成為球隊當家游擊手，該年還奪下世界大賽MVP。上季潘尼亞打出生涯年，125場比賽打出.304/.363/.477的打擊三圍，貢獻17轟、62打點、20盜壘，首度入選全明星賽。

多明尼加曾在2013年WBC奪冠，但上屆止步小組賽，今年要力拚重拾金盃。多明尼加在預賽所屬D組，要對上委內瑞拉、荷蘭、以色列、尼加拉瓜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法