自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》慘！宇宙艦隊多明尼加痛失巨星 世界大賽MVP骨裂遺憾退賽

2026/03/06 08:02

潘尼亞。（資料照，路透）潘尼亞。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026經典賽C組賽事已點燃戰火，A、B、D組賽事也將陸續引爆，然而位於D組的奪冠大熱門多明尼加傳出悲報，太空人明星游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）確定因手指傷勢，退出本屆經典賽。

多明尼加昨天與老虎進行官辦熱身賽，潘尼亞擔任多明尼加先發游擊，卻在第3局守備時遭培瑞茲（Wenceel Pérez）的強勁滾地球擊中右手無名指，潘尼亞仍完成該半局守備任務，並於下個半局上場打1打席後才退場接受X光檢查與治療。

然而在佛羅里達接受手部專科醫師檢查後，潘尼亞被診斷為指尖骨裂，接下來將留在太空人春訓營並配戴護指套固定手指，至少將缺席兩週，也確定無緣本屆經典賽，目前仍不確定是傷勢是否會影響他三週後的大聯盟開幕戰。太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）坦言，這絕非他們想聽見的消息。

潘尼亞於2022年初登大聯盟，接替柯瑞亞（Carlos Correa）成為球隊當家游擊手，該年還奪下世界大賽MVP。上季潘尼亞打出生涯年，125場比賽打出.304/.363/.477的打擊三圍，貢獻17轟、62打點、20盜壘，首度入選全明星賽。

多明尼加曾在2013年WBC奪冠，但上屆止步小組賽，今年要力拚重拾金盃。多明尼加在預賽所屬D組，要對上委內瑞拉、荷蘭、以色列、尼加拉瓜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中