經典賽》招牌球種遭捷克打線猛攻 南韓明星右投蘇珩準很驚訝

南韓隊先發投手蘇珩準。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕2026世界棒球經典賽C組賽事昨天登場，南韓24歲明星右投蘇珩準先發3局被敲4安，沒有失分，南韓隊靠團隊4發全壘打，最後以11比4擊敗捷克。蘇珩準賽後受訪提到，捷克隊打線能有效掌握自己的招牌二縫線速球，對此感到驚訝。

蘇珩準此戰先發3局，每局都至少被敲出1支安打。第2局蘇珩準被敲2安、丟1次保送，讓捷克隊一度2出局攻占滿壘，他及時解決捷克打者Max Prejda，化解失分危機。總計蘇珩準先發3局用42球，被敲4安無失分，賞2次三振、丟1次保送。

請繼續往下閱讀...

《韓聯社》報導，蘇珩準在韓職聯盟是著名的滾地球投手，此戰卻只出現2次滾地球，但都形成雙殺守備。蘇珩準提到，「他們（捷克隊）比我想像中更能掌握自己的二縫線速球，這讓我有點驚訝，所以我更加思考在不同情況下要如何對付打者，也更加專注。」

蘇珩準昨天的用球數不到50球，最快明天（7日）可以再對日本隊登板。蘇珩準說，會好好恢復，讓自己處於最佳狀態，「澳洲隊和捷克一樣，都擁有許多力量型的右打者，我會運用自己長處，誘使對方多擊出滾地球。」

來自KT巫師的蘇珩準，去年交出10勝7敗、防禦率3.30的成績，曾摘得2020年韓職新人王，2022年入選明星賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法