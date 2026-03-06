自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》招牌球種遭捷克打線猛攻 南韓明星右投蘇珩準很驚訝

2026/03/06 08:20

南韓隊先發投手蘇珩準。（特派記者陳志曲攝）南韓隊先發投手蘇珩準。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕2026世界棒球經典賽C組賽事昨天登場，南韓24歲明星右投蘇珩準先發3局被敲4安，沒有失分，南韓隊靠團隊4發全壘打，最後以11比4擊敗捷克。蘇珩準賽後受訪提到，捷克隊打線能有效掌握自己的招牌二縫線速球，對此感到驚訝。

蘇珩準此戰先發3局，每局都至少被敲出1支安打。第2局蘇珩準被敲2安、丟1次保送，讓捷克隊一度2出局攻占滿壘，他及時解決捷克打者Max Prejda，化解失分危機。總計蘇珩準先發3局用42球，被敲4安無失分，賞2次三振、丟1次保送。

《韓聯社》報導，蘇珩準在韓職聯盟是著名的滾地球投手，此戰卻只出現2次滾地球，但都形成雙殺守備。蘇珩準提到，「他們（捷克隊）比我想像中更能掌握自己的二縫線速球，這讓我有點驚訝，所以我更加思考在不同情況下要如何對付打者，也更加專注。」

蘇珩準昨天的用球數不到50球，最快明天（7日）可以再對日本隊登板。蘇珩準說，會好好恢復，讓自己處於最佳狀態，「澳洲隊和捷克一樣，都擁有許多力量型的右打者，我會運用自己長處，誘使對方多擊出滾地球。」

來自KT巫師的蘇珩準，去年交出10勝7敗、防禦率3.30的成績，曾摘得2020年韓職新人王，2022年入選明星賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中