體育 網球

網球》梅德維夫從杜拜逃到美國 述說過程像拍好萊塢電影

2026/03/06 08:55

梅德維夫。（資料照，美聯社）梅德維夫。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕近期的中東戰火對網壇產生影響，俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）從杜拜歷經波折後才趕到美國參賽，他形容這次的奔波過程就像是拍好萊塢電影一樣。

因人在杜拜比賽，但因戰火導致航空公司關閉，梅德維夫（Daniil Medvedev）和盧布列夫（Andrey Rublev）等多位球員滯留當地，梅德維夫說：「我們後來開車到阿曼，有的人開的快，4、5個小時就到，有的要開9個小時，而我們開了7個小時，但我的司機找不到護照，我們是唯一一批人都已經過了邊境線，然後又回到阿聯酋杜拜，然後司機在停車場找到護照，我們又再開去阿曼，在那邊住了一晚再飛去伊斯坦堡，再待了一晚來到洛杉磯。」

梅德維夫說：「講完這整趟行程會覺得很不真實，就像在拍好萊塢電影，和其他人一起過邊境線，第一次去阿曼，我和盧布列夫、卡恰諾夫（Karen Khachanov）再分批到阿曼，然後一起飛去伊斯坦堡和洛杉磯。」

梅德維夫趕到美國參加印地安泉大師賽，名列男單第11種子，首戰對手為智利塔比洛（Alejandro Tabilo）和西班牙霍德爾（Rafael Jodar）之戰的勝方。

