經典賽》兩名韓裔強打首秀合敲3轟 南韓教頭坦言曾苦惱右打不足問題

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊昨天在第六屆世界棒球經典賽首戰，以11比4擊敗捷克隊。根據韓媒《朝鮮日報》報導，南韓隊總教練柳志炫賽後受訪提到，這種比賽的重點之一是球隊打線左、右打的平衡，認為國家隊過去的問題在於缺乏右打者。

捷克隊此戰敲9支安打，只比南韓團隊10安少1支，但南韓打線靠文保景首局滿貫砲、惠特科姆（Shay Whitcomb）雙響砲、以及瓊斯（Jahmai Jones）陽春砲奠定勝基。

「第一場比賽果然沒有輕鬆的比賽。」柳志炫賽後鬆口氣說，「不論對手是誰，緊張感一定都存在，幸好我們第1局敲滿貫砲，讓比賽打得稍微輕鬆一些。」

南韓19歲新星鄭宇宙僅投1局失3分，讓柳志炫提到，原本希望鄭宇宙投兩局，雖然結果與預期稍微不同，除此之外，球隊整體投手的運用還算不錯。

對於惠特科姆、瓊斯披上南韓隊戰袍首戰就開轟，柳志炫指出，「過去國家隊的打線比較偏向左打，我從2023年開始，這3年待在國家隊，最困擾的一點就是『右打者不足』。」

「被任命為總教練後，我一直在思考如何補足這點。而今天表現出色的選手正是這個構想的一部份。」柳志炫說，以前南韓隊大多是左打者，讓對手在投手調度上相較容易，「現在，我想對手在面對我們時，應該會採取更謹慎的策略。」

