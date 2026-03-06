自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》澳洲完封台灣隊！三棒強打想再向前隊友大谷翔平「發禁令」

2026/03/06 09:02

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲昨在2026經典賽開幕戰以3：0爆冷完封台灣隊，陣中三棒強打懷菲德（Aaron Whitefield）賽後直言，非常期待能和前隊友、日本巨星大谷翔平再次見面。

曾於2022年效力天使的懷菲德，雖然在大聯盟名單實際只待過一週，但在春訓期間就曾有過與大谷相處的機會。上屆經典賽，懷菲德在賽前就曾與大谷聊天，當時他透露：「我跟他說『拜託不要打全壘打』，結果他回我一句『那你也拜託不要盜壘』！」

如今澳洲將再度於經典賽碰上日本，懷菲德也有望與大谷翔平敘舊。他表示，大谷為日本帶來的影響力令人難以置信，能回到祖國比賽，對他來說肯定也是件很棒的事。他還透露，道奇去年完成世界大賽2連霸時，他曾傳訊息向大谷祝賀。

澳洲昨天完封台灣隊奪下開門紅，擔任第3棒的懷菲德4打數0安打、吞下1次三振。今天澳洲隊要與捷克交手，7日休兵後於8日對決日本，懷菲德興奮表示，等到對上日本隊時，希望能和大谷稍微聊幾句，「他現在的關注度真的誇張，希望他能盡量放輕鬆，好好享受比賽。」

至於如果再次見到大谷，會和他說什麼？懷菲德笑說：「還是那句老話，拜託不要打全壘打！」上屆兩隊交手時，大谷首打席就敲出超大號3分砲，讓懷菲德幽默直呼有「被背叛」的感覺，「他是棒球界最棒的球員，能和他對決很有趣，就算只是看他打球也很享受，我很期待再見到他。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中