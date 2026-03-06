經典賽》澳洲完封台灣隊！三棒強打想再向前隊友大谷翔平「發禁令」

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲昨在2026經典賽開幕戰以3：0爆冷完封台灣隊，陣中三棒強打懷菲德（Aaron Whitefield）賽後直言，非常期待能和前隊友、日本巨星大谷翔平再次見面。

曾於2022年效力天使的懷菲德，雖然在大聯盟名單實際只待過一週，但在春訓期間就曾有過與大谷相處的機會。上屆經典賽，懷菲德在賽前就曾與大谷聊天，當時他透露：「我跟他說『拜託不要打全壘打』，結果他回我一句『那你也拜託不要盜壘』！」

請繼續往下閱讀...

如今澳洲將再度於經典賽碰上日本，懷菲德也有望與大谷翔平敘舊。他表示，大谷為日本帶來的影響力令人難以置信，能回到祖國比賽，對他來說肯定也是件很棒的事。他還透露，道奇去年完成世界大賽2連霸時，他曾傳訊息向大谷祝賀。

澳洲昨天完封台灣隊奪下開門紅，擔任第3棒的懷菲德4打數0安打、吞下1次三振。今天澳洲隊要與捷克交手，7日休兵後於8日對決日本，懷菲德興奮表示，等到對上日本隊時，希望能和大谷稍微聊幾句，「他現在的關注度真的誇張，希望他能盡量放輕鬆，好好享受比賽。」

至於如果再次見到大谷，會和他說什麼？懷菲德笑說：「還是那句老話，拜託不要打全壘打！」上屆兩隊交手時，大谷首打席就敲出超大號3分砲，讓懷菲德幽默直呼有「被背叛」的感覺，「他是棒球界最棒的球員，能和他對決很有趣，就算只是看他打球也很享受，我很期待再見到他。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法