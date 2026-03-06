經典賽》台灣爆冷輸澳洲！大聯盟球探點出最大弱點：這屆會很辛苦...

台灣隊。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊昨天0：3爆冷遭澳洲完封，原先將台灣視為拚晉級最大敵人的南韓也感到吃驚，更有大聯盟球探直接點出台灣隊最大弱點，直言這屆賽事會打得非常辛苦。

韓媒《spochoo》報導，曾再2024年奪下12強勢屆冠軍的台灣隊，賽前規劃，也就是先擊敗相對較弱的澳洲，再把投手戰力押在在對日本與南韓之戰的「最佳劇本」瞬間破滅，3年前南韓經典賽首戰輸給澳洲時的情景，如今幾乎原封不動在台灣身上重演。

台灣隊開賽前就少了龍（Jonathon Long）和李灝宇，隊長陳傑憲又因觸身球造成手指骨裂。報導引用一名南韓隊教練分析指出，台灣隊這次少了幾名主力打者，打線確實變弱，原本應排在後段棒次的打者被拉到中心打線，「如果那些旅美球員能坐鎮中心打線，整體打線深度會更好，但這次並未如預期規劃。」

另一名教練指出，台灣打者在昨天比賽前段完全被澳洲先發左投威爾斯（Alex Wells）的投球節奏牽著走：「他的節奏非常快，台灣打者一直無法打亂，必須有人上壘才能打斷節奏，但根本沒有這樣的機會。」

昨天威爾斯速球均速僅140公里初頭，後續登板的投手球威也不算頂尖，但台灣隊仍吞下9次三振，僅敲出3支安打。報導引述一位大聯盟球探說法：「這場比賽完全暴露出台灣本屆最大弱點，那就是打線。對方投手並不算特別強，但台灣就是無法突破，看起來這屆賽事會很辛苦。」

