MLB》宋成文春訓首轟出爐 水手強投卡斯提歐熱身賽ERA高達27

2026/03/06 10:16

宋成文。（資料照，法新社）宋成文。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊韓籍新人宋成文今天在熱身賽擊出春訓首轟，棒打水手明星強投卡斯提歐（Luis Castillo）。教士打線全場狂敲28安，最後以27比6大勝水手。

卡斯提歐首局無失分，第2局遇到大亂流，先被宋成文擊出右外野陽春砲，這一轟的擊球初速為105英哩，飛行距離為430英呎。接著卡斯提歐先後被敲3安、丟1次保送、外加隊友1次守備失誤，再失掉3分，卡斯提歐也因此被打退場。

接替投球的教士右投泰克里夫蘭（Tyler Cleveland）僅投0.1局失5分，瑞斯（Stefan Raeth）0.1局失1分，包含被教士柯朗沃斯（Jake Cronenworth）轟出兩分砲，讓教士隊在第2局灌進12分。

卡斯提歐。（資料照，法新社）卡斯提歐。（資料照，法新社）

卡斯提歐今天僅投1.1局被敲6安包含1轟，失掉6分有5分自責，他在今年熱身賽先發2場，防禦率高達27。

宋成文休賽季以4年1500萬美元（約新台幣4.7億）加入教士隊，目前他在春訓熱身賽出賽7場，共16打數敲4安，有1轟1打點，打擊率2成50，整體攻擊指數（OPS）為806，另吞7次三振。

此外，宋成文原本是第六屆世界棒球經典賽南韓隊國手，因出現腹斜肌傷勢而退出國家隊。

