經典賽》南韓先發投手困境？ 韓媒：對台灣是最重要比賽

南韓棒球隊。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕南韓在世界棒球經典賽隊史最佳成績為第二名，本屆以號稱「史上最強」陣容出擊，希望能一舉登頂，但韓媒認為，先發投手不足，有投手還是20年前就開始主投，他也直言，對台灣將是能否晉級的關鍵之戰。

日本媒體「The Answer」採訪一位不具名的南韓記者，他表示，南韓在2008年北京奧運奪金，當時還冉冉上升的柳賢振、金廣鉉的表現引起各國關注，如今過了將近20年後，談到南韓的先發還是這兩人，而且他們在效力大聯盟後都回到KBO韓國職棒，即使都已經37、38歲了，還是在球隊輪替佔有一席之地，這也顯現出南韓人才庫稀缺的問題。

該名南韓記者直言，現在KBO有許多外籍投手擔任先發，導致本土選手得退到後援，因此現在在本土先發投手培養出現困境，儘管如此，他也說，22歲文東珠、25歲元兌仁都是值得期待的南韓新星投手，只是兩人都因傷退賽，不然應該有機會對上日本。

南韓已連三屆無緣晉級，今年帶隊總教練柳志炫喊出「史上最強」口號力求突破，該名記者指出，週日對上台灣之戰將是最重要一戰，球員也準備好「飛機式」的慶祝動作，首要目標將是打進邁阿密舉行的8強。

