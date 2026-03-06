MLB》簽小聯盟約的道奇工具人熱身賽打擊率破6成 獲教頭讚賞

艾斯皮納。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇工具人艾斯皮納（Santiago Espinal）今天在熱身賽單場2轟6打點，道奇最後以13比14敗給紅人。艾斯皮納本季在熱身賽的打擊率高達6成25，讓道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）讚賞，「很難想像他不在我們球隊中。」

艾斯皮納今天在第3局擊出陽春砲，第4局又擊出三分砲，第5局敲一支高飛犧牲打，全場2打數2安都是全壘打，貢獻6分打點。艾斯皮納本季熱身賽出賽7場，共16打數敲10安，有2轟、8打點，打擊率6成25，整體攻擊指數（OPS）為1.761。

現年31歲的艾斯皮納季前以小聯盟約附帶大聯盟春訓邀請加入道奇，他在春訓展現火燙的打擊手感，而道奇本週稍早把蘇文斯基（Jack Suwinski）指定讓渡，目前球隊40人名單空出一個名額，艾斯皮納有機會擠進道奇40人名單。艾斯皮納表示，「那會是很棒的事情，我只需要讓表現替自己說話，目前我就是這樣做，會繼續努力，但我不會去想太多。」

道奇工具人艾德曼（Tommy Edman）、K.赫南德茲（Kiké Hernández）開季都因傷缺陣，能守外野和內野的艾斯皮納，能為道奇隊陣容帶來更大的靈活性。

羅伯斯讚賞，艾斯皮納能守角落外野位置、二壘和三壘，甚至游擊方區，「他也能作為替補打者，如果我們需要右打，他會把球打進場內，完成一次專業的打席。」

艾斯皮納上季效力紅人，出賽114場，整季0轟、有16分打點，打擊率2成43。艾斯皮納曾在2022年效力藍鳥時期交出7轟、51分打點、打擊率2成67表現，該年也入選明星賽。

Santiago hits his second homer of the game for the lead! #DodgersST pic.twitter.com/UTaXqovud3 — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） March 5, 2026

