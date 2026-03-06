自由電子報
體育 棒球 Team Taiwan

經典賽》突破澳洲仍輸球！捷克明強碰台灣 拒20隊最弱評價

2026/03/06 13:25

捷克隊。（美聯社）捷克隊。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽被日本媒體評價是20隊戰力墊底的捷克隊，今天在2局下打出先馳得點的氣勢，只是澳洲隊靠大聯盟好手米德（Curtis Mead）在3局上夯出逆轉3分砲，率隊以5：1擊敗捷克隊，於C組率先奪下2連勝。捷克隊明早11點對上台灣隊，力拚本屆首勝。

日本體育入口網站sportsnavi開打前以「打擊力」、「機動力」、「守備力」、「先發」、「救援」、「經驗值」評比各隊戰力，每項滿分10分。C組預賽的部分，日本隊51分高居第一，台灣40分排第2，南韓39分，澳洲34分，而捷克隊26分不只是C組墊底，更是20支參賽國最差，被日媒認為是戰力最弱隊伍。

然而，捷克隊對澳洲隊展現過人長打和拚勁，2局下就突破先發左投左投韓瑞森，靠安打、四壞和短打攻佔二、三壘，七棒二壘手穆茲克（Martin Muzik）擊出高飛犧牲打先馳得點，展現出色的基本功。

只是領先沒多久，前2局無失分的捷克先發恩德拉在3局上被米德狙擊3分砲，一棒定江山。9局上，澳洲隊四番霍爾（Alex Hall）也補上陽春砲，帶動單局2分攻勢，追加保險。

雖然捷克苦吞2連敗，昨天從南韓隊手中敲9安、攻4分，只比南韓隊少1安，今對上3安打完封台灣隊的澳洲隊，2、3局連續2局敲出長打，還能打小球戰術串聯先拿第1分，今賽前總教練哈丁就說，「這屆捷克隊打線9人都能進攻。」誓言翻轉日媒預測「戰力最弱」的情勢。

值得一提的是，上屆經典賽三振大谷翔平爆紅的29歲右投薩托利亞，今對澳洲隊中繼3.2局用48球，被敲1支安打無失分，由於必須休息1天，明早對台灣隊將無法上陣。

澳洲隊米德開轟。（美聯社）澳洲隊米德開轟。（美聯社）

捷克隊投手薩托利亞。（美聯社）捷克隊投手薩托利亞。（美聯社）

