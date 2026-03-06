NBA》沒柯瑞的勇士打敗KD領軍的火箭 終止2連敗

杜蘭特。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士今天在客場靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）延長賽斬獲7分，最終以115：113打敗火箭，終止2連敗。

一哥柯瑞（Stephen Curry）持續因為跑者膝傷勢所擾休兵，勇士首節莫爾頓（De'Anthony Melton）單節10分，取得30：20領先，但火箭在第2節謝波德（Reed Sheppard）拿9分，也縮小落後差距，勇士僅剩51：47領先。

火箭第3節湯普森（Amen Thompson）加入搶分，謝波德也有火力輸出，前3節打完變成82：81領先，第4節就是拉鋸戰，火箭主力中鋒森根（Alperen Sengun）在1分42秒完成「三分打」，並一鼓作氣連拿7分，但莫爾頓、哈佛德（Al Horford）連兩顆三分球，雙方最後20秒打成101：101平手，莫爾頓在6.5秒原本買到杜蘭特（Kevin Durant）犯規，但火箭挑戰成功犯規取消，結果勇士未能成功執行最後一擊，雙方加班。

波傑姆斯基（Brandin Podziemski）延長賽接管戰局獨拿7分，雖然杜蘭特投進三分球，但他最後關頭罰球卻失準，讓球隊無緣追平，且莫爾頓隨即把握機會再拿2分保險，勇士客場踢館成功。

波傑姆斯基延長賽拿7分，全場26分進帳，莫爾頓貢獻23分，格林（Draymond Green）10分、8助攻，桑托斯（Gui Santos）14分、6助攻和6籃板，哈佛德17分、6籃板、5助攻，替補上場的克萊爾（LJ Cryer）挹注12分。

謝波德拿下30分，湯普森18分、10籃板、5助攻、4抄截，森根17分、7籃板、7助攻，杜蘭特拿下23分、6籃板、3助攻，但他延長賽最後5罰3中，使球隊無緣守住主場。

