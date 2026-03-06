自由電子報
NBA》「法國怪物」溫班亞瑪寫34年罕見紀錄 率馬刺痛擊活塞

2026/03/06 11:49

溫班亞瑪。（美聯社）溫班亞瑪。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天開啟進攻模式，繳出38分、16籃板、5阻攻的超神數據，帶領馬刺以121：106痛擊東霸天活塞，取得2連勝。

溫班亞瑪在上半場就攻下24分，好搭檔福克斯（DeAaron Fox）也有22分，攜手帶領馬刺半場以71：55領先活塞。身為東部龍頭的活塞在第3節展開反撲，卻在決勝節未能守住馬刺射手錢帕尼（Julian Champagnie），被他單節又拿10分，最終馬刺就在主場贏球。

溫班亞瑪上場39分鐘，以24投12中包括4顆三分球、11罰10中，攻下38分、16籃板、5阻攻、3助攻且0失誤，福克斯22投12中包含4記三分球，拿下29分，卡瑟爾（Stephon Castle）繳出11分、12助攻，錢帕尼挹注16分。

溫班亞瑪成為1992年「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon），首位單場至少35分、15籃板、5助攻且0失誤的球員。馬刺在主場打敗強敵，拉出2連勝，戰績45勝17敗，落後49勝15敗的龍頭雷霆剩下3場勝差。

活塞此仗表現最好還是當家一哥坎寧安（Cade Cunningham），斬獲26分、8助攻和4籃板，但他全場26投僅10中，東部龍頭只能黯然兵敗客場，並吞下2連敗，戰績45勝16敗。

