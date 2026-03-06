經典賽》陳傑憲被砸傷仍出面平息過激留言 日媒盛讚台灣隊長的真正價值

台灣隊陳傑憲昨天遭觸身球擊中。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕台灣隊昨在經典賽首戰以0：3不敵澳洲，同組的日、韓媒體都有相關報導，而台灣隊長陳傑憲在6局上遭觸身球擊中左手食指導致骨裂，部分台灣網友隨後湧入澳洲投手奧洛林的社群媒體留言表達不滿，也引發日、韓媒體關注。其中日媒「東京體育」盛讚陳傑憲隨後出面呼籲球迷冷靜的舉動，肯定這位在中職簽下史上最大合約球員的真正價值。

台灣隊在前年底世界12強賽奪冠後，本屆經典賽開打前，就不斷被日、韓媒體視為不可輕忽的對手，而昨台灣首戰不敵澳洲後，也讓日、韓總教練在受訪時都表達意外之情。在12強奪下大會MVP的陳傑憲，更是台灣隊在本屆賽事的代表球星，因此他在昨役遭澳洲左投奧洛林砸傷退場後，立刻成為焦點話題，而奧洛林的IG隨即也遭到部分台灣網友「出征」，隨後他也設為不公開。

「東京體育」指出，陳傑憲在確認骨裂約3小時後，親自在IG發布限時動態表示，「發生的事情已經無法改變，這也是比賽的一部分。每個人都背負著國家隊勝敗的壓力，突發狀況是無法避免的。希望大家彼此尊重。謝謝大家的關心。」藉此呼籲球迷避免過激留言。

文中並表示，在大會首戰就受傷的遺憾，以及敗戰帶來的衝擊，想必隊長陳傑憲是感受最深的人，「這樣的舉動，也讓人看見這位在CPBL史上以最高總額簽下10年合約的球員所展現出的真正價值」。日媒對陳傑憲給出這樣的高評價，也讓韓媒「日刊體育」跟進報導此事。

