經典賽》捷克戰力評比被看扁 球員真實身分其實「超強」

2026/03/06 12:52

捷克隊。（美聯社）捷克隊。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕捷克球員多半來自國內業餘聯賽，他們平常有正職工作或學生身分，閒暇之餘才打球，日本轉播單位在經典賽期間秀出球員的「正職」時也引起日本球迷熱議。

捷克除了教練哈丁（Pavel Chadim）為神經內科醫生，施耐德（Martin Schneider）為消防員， 米納里克（Marek Minarik）在房仲業工作，巴托（Jeff Barto）為英文老師，卡普卡（Filip Capka）擔任火箭工程師，艾斯卡拉（William Escala）是工地現場監督，普雷達（Max Prejda）則準備就讀耶魯大學，陣中僅少數球員有球員職業身分。

這次捷克參加經典賽，雖然不被看好，但來自五花八門的社會人士或學生，一邊工作一邊參加業餘球隊的訓練，成為場上罕見情況，有日本球迷就貼上電視轉播畫面的球員介紹，掀起熱烈討論，直呼「真的好強好熱血」、「不像日本球員得全心投入」、「畢竟對歐洲來說棒球是小眾阿...」、「如果我英文老師出現在WBC，那我一定超興奮！」

捷克與台灣、日本、南韓和澳洲分在同組，雖戰力較為貧弱仍展現競爭力，首戰從強敵南韓手上打下4分，本屆經典賽想拚晉級或許很渺茫，但還能扮演戰局攪局者。

