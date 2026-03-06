桌球》直落三復仇塞爾維亞一姐 葉伊恬首度闖進支線賽女單4強

葉伊恬直落三打敗塞爾維亞對手，首度闖進支線賽女單4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬今天凌晨在德國舉行的2026年杜塞道夫支線賽女單8強戰，以直落三擊退世界排名96的塞爾維亞一姐盧普雷絲庫，締造個人在支線賽最佳戰績，今晚5點35分將和19歲的日本削球女將兼吉優花爭奪決賽門票。

世界排名57的葉伊恬過去兩度遭遇球風剽悍的盧普雷絲庫都吞下敗仗，但上一次交手已是2023年哈維若夫支線賽。經過這兩年在國際賽的磨練，葉伊恬球技和力量都有長足的進步，首局她在開局5:1領先下被對手打出一波6:1的反擊，以6:7落後，但她很快的做出回應，利用發球和相持球的對抗拿下3分，重新奪回領先，11:9先馳得點。

次局，葉伊恬克服開局2:5落後，以9:8反超，但隨後盧普雷絲庫正手發球搶攻得手，反倒以10:9先聽牌，葉伊恬兩度靠著對手接發球失誤驚險化解局點，最終13:11後來居上，第3局也在7平之後連拿4分，11:7拿下生涯對戰首勝。

教練莊智淵對葉伊恬這一站的表現也給予肯定，認為她這一陣子有明顯的成長，包括面對對手的拚搏時，心態和相持能力都有進步。不過4強賽對手兼吉優花兩面都是顆粒，並不好打。

世界排名53的國泰女將李昱諄在8強賽則以8:11、11:8、7:11、8:11不敵日本世大運國手面田采巳，無緣晉級4強。

女雙戰況，國泰組合李昱諄/簡彤娟在4強賽以11:8、12:10、6:11、11:2力克何天天（英國）/赫爾西（威爾斯），繼上個月里爾支線賽之後，連兩站爭冠，決賽將遭遇波蘭一姐芭尤爾和斯洛伐克女將瓦拉蒂的跨國組合。

簡彤娟（左）、李昱諄連兩站支線賽闖進決賽。（取自WTT官網）

