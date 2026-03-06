經典賽》讚多明尼加豪華打線像「夢幻隊」 教頭普侯斯有幸福的煩惱

索托。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026世界棒球經典賽D組賽事即將登場，奪冠熱門之一的多明尼加首戰碰上尼加拉瓜。大聯盟名將、多明尼加教頭普侯斯（Albert Pujols）今天受訪說，「我認為，2026年的這條打線，很可能是多明尼加歷來最強的。」

多明尼加的豪華打線中，將有教士隊球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、響尾蛇球星馬提（Ketel Marte）、「史上最貴」的大都會強打索托（Juan Soto）、藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、水手球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、光芒22歲超新星卡米內洛（Junior Caminero）、馬林魚捕手拉米瑞茲（Agustín Ramírez）、響尾蛇球星佩多摩（Geraldo Perdomo）等一票大聯盟明星強打。

「身為總教練，這算是一種幸福的煩惱。這簡直就是一支夢幻隊。」普侯斯說，「休息室沒有任何人的自尊心問題，每個人都知道自己適合打什麼位置，我認為到最後，最重要是代表多明尼加這個國家，代表身上的那件球衣，而不是球衣背後的名字。」

「每個人都夢想擁有這樣的打線。」普侯斯說，「從第一棒到最後一棒，每個人都能提供火力，也讓我在安排打線時有很大的彈性。我對明天要排出的打線感到非常興奮，也希望在接下來的賽事中能延續下去。」

小塔提斯說，「這無疑是一支明星隊，但我們還有任務要完成，期望真的很高。而我們正期待迎接這項挑戰。」

「真正最好的打線是2013年那支，因為我們奪冠。」普侯斯說，「如果我們贏得這屆經典賽，人們就會說，這支球隊才是史上最強。」

本屆經典賽，多明尼加與委內瑞拉、荷蘭、以色列、尼加拉瓜分在D組，分組取前二晉級複賽。多明尼加曾在2013年經典賽奪冠，上屆經典賽止步小組賽。

