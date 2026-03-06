自由電子報
舉重》台灣之光變家暴犯？「舉重精靈」方莞靈酒後施暴前女友遭判刑

2026/03/06 14:34

奧運國手方莞靈酒後與劉姓前女友爭執，施暴致其多處受傷及聽力障礙。台南地院依傷害罪判處方女拘役50日，得易科罰金，民事求償移交民庭審理。（資料照，特派記者陳志曲攝）奧運國手方莞靈酒後與劉姓前女友爭執，施暴致其多處受傷及聽力障礙。台南地院依傷害罪判處方女拘役50日，得易科罰金，民事求償移交民庭審理。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者王捷／台南報導〕曾代表台灣參加奧運的「舉重精靈」方莞靈，去完中西區的酒吧後，回家動手甩劉姓前女友巴掌，劉女被打到聽力障礙，台南地方法院依家暴傷害罪處方女拘役50日，得易科罰金。

方莞靈與劉女原為同居情侶。2024年10月19日晚間，兩人與友人在台南市的「仰角屋根酒吧」飲酒，隔日凌晨返回劉女住處後發生爭執，方女徒手掌摑劉女臉頰及耳部、掐住脖頸，並以腳踹胸腹部。此舉導致劉女受有雙頰、右耳、左胸腹與雙手腕鈍挫傷、後頸挫傷，更造成右側高頻聽力障礙等傷害。

檢方以成大醫院診斷證明、傷勢照片及對話紀錄佐證。法院考量方莞靈犯後態度尚可，但劉女無和解意願，法官考慮方莞靈無犯罪前科、素行良好與經濟狀況，依刑法傷害罪量處拘役50日，若易科罰金以1000元折算1日。

方莞靈曾在東京奧運獲第4名，並於巴黎奧運雙破全國紀錄拿下第6名。針對此次事件，劉女除刑事提告外，另提附帶民事訴訟求償。台南地院審酌該民事訴訟內容繁雜，非短時間能終結審判，依刑事訴訟法規定，將該案移送至民事庭接續審理。

刑事宣判後，方莞靈若不服判決，可以在20日內，以書狀敘明理由向台南地院上訴。附帶民事賠償部分，則由民事庭接續調查。院檢依循法定程序處理此案，刑事與民事皆依法審理，後續仍有司法程序待進行，全案可以上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

