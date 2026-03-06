屏東縣中小學聯合運動會今開幕 3天賽事逾8千名選手競技

鶴聲國中棒球隊在屏東縣中小學聯合運動會帶來開幕演出。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2026年屏東縣中小學聯合運動會開幕典禮今（6）日於縣立田徑場登場，由副縣長黃國榮主持，一連3天的賽程於縣立田徑場及各場館熱烈展開，18個項目涵蓋田徑、體操、游泳、跆拳道、柔道、拳擊、舉重、直排輪、國武術及9項球類運動，全縣各級學校共8843名選手同場競技。

今天屏東縣中小學聯合運動會先於屏東華山萬福宮舉行隆重的祈福儀式，引燃聖火，隨後在田徑場的開幕典禮，由高樹鄉自然美舞蹈協會帶來熱情奔放的西班牙舞蹈，為開幕典禮增添異國風情與熱鬧氛圍，接著國立屏東女中儀隊帶來整齊劃一、氣勢磅礡的操槍演出，展現青春紀律與自信風采，最後則由鶴聲國中棒球隊32位球員帶來充滿力量與節奏感的戰舞表演。

屏東縣體育發展中心表示，今年以「競技屏東 勇闖巔峰」為主題，象徵屏東選手在賽場上勇於挑戰自我、突破極限，以堅定意志與精湛實力向更高榮耀邁進。運動員宣誓代表由2024年及2025年全中運田徑鐵餅項目二連霸金牌得主施妘臻擔任，她也於2025年第3屆巴林亞洲青年運動會摘下女子鐵餅銅牌，為屏東爭光。持聖火進場代表分別為2025年全中運高男組拳擊第七量級金牌得主胡峻霆及國女組舉重55公斤級金牌得主方昱心擔任，為中小運注入奮戰精神。

屏東縣體育發展中心表示，在「四級五區」體育人才培育政策下，縣府積極升級設施，持續完善運動場館與訓練環境。其中包括可容納約1萬5000人的國際棒球場，預計2027年6月完工，及各校運動操場及周邊設施整建計畫，提供學生及民眾更安全、完善的運動環境。此外，明（2027）年全國運動會將在屏東盛大舉行，將以最熱情的態度迎接來自全國各地的優秀運動員。

屏東縣中小學聯合運動會聖火進場。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣中小學聯合運動會聖火引燃。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣中小學聯合運動會今天舉行開幕典禮，會旗進場。（圖由屏東縣政府提供）

