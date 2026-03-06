自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽Live》山本由伸首局投出三上三下 台灣0：0日本

2026/03/06 18:22

第一局（台0：0日

1上，日本隊開路先鋒大谷翔平首局首球就從台灣隊先發投手鄭浩均手中敲出右外野二壘安打，近藤健介擊出一壘滾地球出局，大谷推進至三壘。鄭浩均三振掉旅美日籍強打鈴木誠也，抓到第2個出局數，之後四壞球保送了吉田正尚，形成一三壘有人，再K掉岡本和真，讓日本隊留下殘壘，未能得分。

1下，台灣隊首棒打者鄭宗哲面對日本先發投手山本由伸，首打席擊出投手丘前滾地球遭刺殺，費爾柴德吞下三振，並飆出98.5英里的火球，讓林安可擊出三壘滾地球遭刺殺，山本由伸投出三上三下。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊經典賽首戰出師不利，遭澳洲完封吞敗，今天將上演台日大戰，這也是日本隊本屆首戰，衛冕軍推出世界大賽MVP山本由伸掛帥先發，台灣隊推出鄭浩均應戰。

台灣隊先發打序：

1 鄭宗哲 二壘手

2 費爾柴德 中外野

3 林安可 右外野

4 張育成 三壘

5 吉力吉撈 指定打擊

6 吳念庭 一壘

7 江坤宇 游擊

8 林家正 捕手

9 陳晨威 左外野

先發投手 鄭浩均

日本隊先發打序：

1 大谷翔平 指定打擊

2 近藤健介 右外野

3 鈴木誠也 中外野

4 吉田正尚 左外野

5 岡本和真 三壘

6 村上宗隆 一壘

7 牧秀悟 二壘

8 源田壯亮 游擊

9 若月健矢 捕手

先發投手 山本由伸

