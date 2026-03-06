經典賽》為大谷學日文！台灣女記者登各大日媒 日網狂讚：提問有深度

台灣女記者登上各大日媒。（左取自「YAHOO!JAPAN」，右取自「infoseek」，本報合成。）

〔即時新聞／綜合報導〕日本棒球明星大谷翔平日前出席WBC賽前官方記者會，一名台灣女記者以流利日文提問，被不少日本網友稱讚日文敬語使用得體、內容也很有深度。而這名女記者其實是大谷翔平「10年老粉絲」，她為了大谷而讀日文系、當記者，就是希望有朝一日能夠採訪大谷。這段故事曝光後，再度登上日媒版面。

《YAHOO!JAPAN》報導指出，這名女記者的日語非常流利，記者會後，她也在網路上引起討論。日本網友紛紛留言：「她的日語發音很美，問題也很棒」、「她問大谷問題時真的好有禮貌，太棒了！我感受到她的尊重」、「她的問題很有深度」、「她的發音很棒」、「台灣記者的日語非常有禮貌」。

這名女記者是壹電視記者兼任主播張辰嬿，她跟隨台灣隊前進東京巨蛋，日前在賽前官方記者會上對大谷提出兩個問題。第一題，她問道：「大谷選手曾在2015年的世界棒球12強賽來到台灣，雖然當時沒有機會與台灣隊交手，但台灣球迷一直非常期待能看到自家球員與像您這樣優秀的選手同場競技。如今首戰的對手就是台灣，請問您對台灣棒球有什麼樣的印象呢？」

接著她又問：「台灣在2024年世界棒球12強賽奪冠時，大谷選手曾在社群媒體上分享了這則新聞，這讓台灣球迷感到非常激動與溫暖。時隔一年多，台灣與日本將再度交手。請問大谷選手對這場比賽有什麼樣的期待？此外，關於亞洲棒球如何共同成長、互相激勵，您又是怎麼看的呢？」

針對問題，大谷回應，台灣的球迷真的非常熱衷，給他的印象是「大家真的打從心底熱愛棒球」。他稱讚台灣街道非常漂亮，他很喜歡，甚至想再去一次；此外，他也稱讚台灣投手非常優秀。他由衷希望整個亞洲的棒球運動都能蓬勃發展，期待這次對決，雙方都能發揮出最好的實力，演出一場精彩的比賽。

為大谷讀日文系、當記者

記者會結束後，有日媒直接採訪張辰嬿。根據樂天旗下新聞網站《infoseek》報導，張辰嬿在記者會上，從夾克、帽T到鞋子，全身穿著 New Balance 的大谷翔平系列服飾。張辰嬿靦腆地表示，她是大谷翔平的大粉絲，更透露當初學習日語的契機，就是為了大谷。

張辰嬿透露，這一切要回到2015年世界棒球12強賽對陣韓國的比賽。大谷先是在預賽首戰以6局無失分的成績壓制對手，隨後的準決賽再次交手，更繳出7局僅被敲1安、送出11次三振無失分的宰制級表現。當時還是高中生的張辰嬿從此迷上了大谷，心想：「好想訪問大谷！」於是在大學選擇進入日文系就讀，並於2019年前往日本法政大學留學一年。

當時，大谷翔平已經進入大聯盟，但張辰嬿幾乎每年都會飛到美國看球。大學畢業後，她也如願當上記者，並在去年的MLB東京賽中，終於實現了採訪大谷翔平的夢想。她回憶道：「當時真的超級緊張，現在也還在緊張。」

關於她在記者會中第二個提問中提到2024年12強賽後，大谷在社群的發文，她感性表示：「台灣的大家都很喜歡大谷選手。當時所有人都很興奮，我也深受感動。大谷選手果然是個好人。」那麼，今（6）日日本與台灣對決時，在大谷上場打擊時她會為誰加油呢？張辰嬿有些害羞地笑說：「果然還是會幫台灣加油。日本絕對能晉級的對吧？但台灣現在處境有點危險。」

除了有其他平面日媒紛紛跟進報導此事之外，日本TBS電視台也報導了張辰嬿這段追星到成為工作的故事。張辰嬿昨日也在 Threads上發文分享了自己的心路歷程，透露自己這些問題想了很久，是結合了自己對大谷的了解和台灣球迷的期待所整合出來的精華。該篇貼文發布後，目前有超過30萬次瀏覽，網友也紛紛稱讚：「妳超棒」、「谷迷界天花板」、「優秀記者」。

