經典賽》台日大戰警戒鄭浩均 井端監督喊話「30人全員作戰」

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽C組預賽，眾所矚目的「台日大戰」今天開打，力拚衛冕的日本武士隊在賽前舉行記者會，總教練井端弘和強調將以「積極進攻」作為戰術主軸，希望球隊能以「30人全員作戰」的方式迎戰每一場比賽，一場一場的贏下去。

井端弘和表示，終於迎來正賽的日子，自己感受到比賽即將開始的氣氛，也提醒球員「30個人一起戰鬥」，無論進攻或防守都要全隊共同承擔，希望球員能以這樣的心態一場一場打下去。他也透露，前一晚與教練團進行多種比賽情境模擬，準備工作完成後睡得相當安穩，對於比賽保持平常心面對。

談到首戰先發投手，井端表示把重任交給山本由伸，希望他能投出有氣勢的投球內容，同時維持一貫沉穩、堂堂正正的投球風格。對於台灣隊的先發投手鄭浩均，井端稱讚鄭浩均的身材高大，速球、卡特球和指叉球都投得不錯，在中職的防禦率很好，是一名相當優秀的投手，他們會採取積極進攻的策略。

井端強調，在短期賽事中沒有可以輕忽的比賽，每一場都必須全力以赴，在球數限制與投手輪替頻繁的情況下，看到能打的球就要果斷出擊，但同時也要依照場上情況做出最好的打擊選擇。身為少數曾以球員身分參加WBC、如今又以總教練身份帶隊的人，井端也提醒球員最可怕的是「不知不覺地進入比賽節奏」，忽略每一球、每一打席的重要性，因此希望球員在每場比賽都能意識到每個細節的重量。

至於近期熱身賽中多次出現長打得分的情況，井端坦言，全壘打確實是重要的得分方式，但並不是唯一策略，自己也觀察了同組的澳洲、台灣、捷克與南韓的比賽，發現長打確實常成為贏球關鍵，不過最理想的仍是能穩穩把握每一次得分機會，拿下每一分，最終目標只有勝利。

