經典賽》集氣挺台灣 球迷湧入高雄衛武營「一定要贏」

球迷呂姓夫妻準備齊全的應援小物來幫台灣隊加油。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2026 WBC世界棒球經典賽台灣隊今（6）日晚上6點將出戰強敵日本隊，高雄在衛武營草皮區、榕樹廣場，以及高雄國家體育場南面廣場提供大螢幕直播，有球迷凌晨3點多就到場佔位，目前現場已湧入數千人，而且時間越晚人潮越多。

高雄市運發局在4天的轉播活動中，共準備約4000支加油棒送給到場為台灣隊加油的球迷，同時也有飲料業者提供免費飲料讓球迷飲用，轉播過程也搭配有獎徵答活動贈送加油小物，加上有台鋼Wing Stars啦啦隊帶動加油氣氛，非常有到球場看球賽的臨場感。

球迷呂先生和太太下午６點就到現場，2人應援物品齊全，帶了加油毛巾、加油棒、汽笛等應援物品，也搬來露營椅、小桌子和野餐墊，更是準備了看球要吃的食物和飲料。呂先生說，昨天就有到衛武營來看球場轉播，雖然輸球很可惜，但相信今天一定會贏日本！

高雄市運發局長侯尊堯臉上印有台灣尚勇，喊話一定會贏！（記者許麗娟攝）

高雄衛武營轉播現場，預計將湧入上萬人到場。（記者許麗娟攝）

衛武營現場也有鼓聲應援。（記者許麗娟攝）

衛武營榕樹廣場也有許多球迷觀看台日大戰。（記者許麗娟攝）

高雄4天的轉播現場預計提供4000支加油棒給到場球迷。（記者許麗娟攝）

飲料業者提供免費飲料。（記者許麗娟攝）

高雄轉播現場送球迷爆米花加油棒。（記者許麗娟攝）

下午5點多就已湧入不少球迷。（記者許麗娟攝）

高雄衛武營轉播現場，今天主舞台設在草皮區，可容納更多球迷觀看大螢幕轉播。（記者許麗娟攝）

