體育 即時新聞

經典賽》台灣隊抗日 高雄國家體育場千人齊聚集氣加油

2026/03/06 18:29

C組預賽台灣對上日本，現場吸引也吸引許多球迷到場替台灣隊加油。（記者李惠洲攝）C組預賽台灣對上日本，現場吸引也吸引許多球迷到場替台灣隊加油。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕2026WBC世界棒球經典賽開打，台灣隊昨天首戰不敵澳洲，隊長陳傑憲挨觸身球「食指骨裂」傷退，韓國隊今天大勝捷克，台灣隊今晚對決上屆冠軍、大谷翔平及山本由伸領軍日本隊，高雄增加國家體育場南面廣場轉播抗日場次，千人為Team Taiwan集氣！

許多球迷穿著支持球隊來應援。（記者李惠洲攝）許多球迷穿著支持球隊來應援。（記者李惠洲攝）

高雄市昨天在衛武營榕樹廣場舉辦轉播，今晚更增加高雄國家體育場南面廣場轉播抗日場次，營造台灣人應援氛圍、共同為台灣加油打氣，現場聚集了相當多的民眾攜家帶眷、身穿支持球隊的衣服前來觀看轉播應援，許多球迷也拿著應援小物前來喊聲。

C組預賽台灣對上日本，許多球迷帶加油棒到場替台灣隊加油。（記者李惠洲攝）C組預賽台灣對上日本，許多球迷帶加油棒到場替台灣隊加油。（記者李惠洲攝）

球迷洪先生說，昨天輸給澳洲非常難過很不甘心，今天無論如何都必須取勝；球迷吳小姐表示，自己在家看太沒有FU，所以今天特地邀請好朋友一起來世運觀看轉播，凝聚球場氛圍為台灣隊加油。

民眾拉起tame taiwan布條。（記者李惠洲攝）民眾拉起tame taiwan布條。（記者李惠洲攝）

台灣隊今晚面對大谷翔平、山本由伸領軍的最強武士隊。

台鋼雄鷹應援團Matt在現場實況帶動應援呼喊。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹應援團Matt在現場實況帶動應援呼喊。（記者李惠洲攝）

高雄國家體育場吸引大批球迷席地而坐來為台灣隊加油。（記者李惠洲攝）高雄國家體育場吸引大批球迷席地而坐來為台灣隊加油。（記者李惠洲攝）

晚間C組預賽台灣對上日本，高雄增加了國家體育場南面廣場轉播抗日場次。（記者李惠洲攝）晚間C組預賽台灣對上日本，高雄增加了國家體育場南面廣場轉播抗日場次。（記者李惠洲攝）

