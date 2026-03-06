經典賽》台中海線民眾集氣 何欣純發送「野球甜燒餅」應援

立委何欣純（中）替台灣隊力抗日本加油。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕2026經典賽（WBC）戰火延燒，台灣隊首戰雖不敵澳洲，今晚台灣隊力抗日本，台中市長參選人立法委員何欣純與議員王立任今晚在海線梧棲浩天宮轉播現場，發送500份「野球甜燒餅」，與海線球迷吶喊，盼台灣隊贏球。

梧棲民眾齊聚浩天宮替台灣隊加油。（記者張軒哲攝）

今晚梧棲浩天宮在廟埕架設轉播螢幕，逾百名海線民眾集氣，替台灣隊加油。何欣純指出，今晚對上日本是大家期待的關鍵一戰，面對世界級強投更需要全民同心、把加油聲送到球場，用行動為台灣隊加油，期待台灣隊旗開得勝。

請繼續往下閱讀...

何欣純表示，棒球不只是運動，更凝聚了台灣人的團結與拚搏精神。來到浩天宮廣場前，和北勢國中及北勢國小棒球隊的孩子、地方鄉親一起用行動為台灣隊應援，希望把大家的熱情與祝福，化作選手在場上拚戰的最大後盾。

浩天宮主任委員王經綻也全力相挺，除協助準備應援活動外，廟方也特別準備了加油棒發送給現場民眾，讓大家一邊品嘗野球甜燒餅，一邊揮舞加油棒，齊聲替台灣隊吶喊。現場超過500人熱情參與，甚至「現場群眾的加油聲比海線的風聲還要大」，將活動氣氛炒到最高點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法