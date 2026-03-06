自由電子報
體育 即時新聞

經典賽桃園直播現場「台灣加油」聲不斷 氣氛HIGH到最高點

2026/03/06 18:54

2026 經典賽，台灣VS日本，桃園市政府在市府廣場架起500吋螢幕，為台灣加油、打氣。（記者謝武雄攝）2026 經典賽，台灣VS日本，桃園市政府在市府廣場架起500吋螢幕，為台灣加油、打氣。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕2026 經典賽，桃園直播現場「台灣加油」聲不斷，氣氛HIGH到最高點

2026 世界棒球經典賽，今晚6點由台灣隊VS日本隊，桃園市政府特別在市府前廣場架起舞台並提供500吋的大螢幕，現場也湧入數百位支持者到場觀看直播，桃園市長張善政也在體育局長許彥輝陪同下到場，一起為中華隊加油、打氣，現場台灣加油聲不斷，也將現場氣氛帶到最高潮。

雖然直播於晚上6點開始，但從5點30分開始，就有民眾陸續到場，主辦單位也安排節目主持人為直播暖身，現場台灣加油聲不斷，張善政也與來賓們共同揭開紅線，為台灣隊加油；他說，此次台灣隊碰到的是日本超級強隊，更需要全國觀眾在螢幕前為其加油、打氣，也希望台灣隊能齊開得勝。

經典賽於晚上6點開始，由日本隊先攻，由大谷翔平擔任一號打擊手；台灣隊則是由趙浩均擔任首發投手，觀眾們更是緊盯螢幕，只要擊出安打或將日本選手封殺，現場就會想響起一片加油聲，為遠在日本東京比賽的台灣隊加油。

2026 經典賽，台灣VS日本，桃園市政府在市府廣場直播，大家一起為台灣隊加油、打氣，也吸引上百位支持者到場。（記者謝武雄攝）2026 經典賽，台灣VS日本，桃園市政府在市府廣場直播，大家一起為台灣隊加油、打氣，也吸引上百位支持者到場。（記者謝武雄攝）

2026 經典賽，台灣VS日本，桃園市政府在市府廣場直播，大家一起為台灣隊加油、打氣。（記者謝武雄攝）2026 經典賽，台灣VS日本，桃園市政府在市府廣場直播，大家一起為台灣隊加油、打氣。（記者謝武雄攝）

