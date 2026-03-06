經典賽》慘！日本第2局猛灌10分 台灣締造隊史最糟糕紀錄

台灣隊賽前喊聲。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕經典賽日本打瘋了，2局上狂攻猛打，包含大谷翔平掃出滿貫砲，單局灌進10分，讓台灣隊締造經典賽隊史單局最多失分紀錄。

2局上村上宗隆選到保送，牧秀悟安打，源田壯亮挨觸身球形成滿壘，大谷翔平面對鄭浩均投出的76.8英里（123.6公里）變化球，用海底撈月的方式掃成右外野方向滿貫砲，東京巨蛋主場球迷陷入瘋狂。

日本攻勢不停歇，兩出局後鈴木誠也獲得保送，吉田正尚敲出三壘安打帶有1分打點，岡本和真保送，村上宗隆內野安打進帳1分打點，此時台灣隊換投，鄭浩均退場，胡智爲上場救援。

胡智爲一上來就投出保送擠成滿壘，源田壯亮敲安帶有2分打點，若月健矢、大谷翔平各敲出1分打點安打，2局上日本足足打了15人次灌進10分，台灣隊締造經典賽隊史單局最多失分紀錄。

台灣隊原本在經典賽單局最多失分是8分，出現在2013年複賽對古巴6局下，該役台灣以0：14提前在7局被扣倒，兩隊相差14分也是該屆最懸殊的1場；單局次多失分是6分，共出現3次，各是2006年預賽對日本5局上、2009年預賽對南韓1局下、2023年預賽對巴拿馬6局上。

