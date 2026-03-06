自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

經典賽》慘！日本第2局猛灌10分 台灣締造隊史最糟糕紀錄

2026/03/06 18:58

台灣隊賽前喊聲。（特派記者陳志曲攝）台灣隊賽前喊聲。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕經典賽日本打瘋了，2局上狂攻猛打，包含大谷翔平掃出滿貫砲，單局灌進10分，讓台灣隊締造經典賽隊史單局最多失分紀錄。

2局上村上宗隆選到保送，牧秀悟安打，源田壯亮挨觸身球形成滿壘，大谷翔平面對鄭浩均投出的76.8英里（123.6公里）變化球，用海底撈月的方式掃成右外野方向滿貫砲，東京巨蛋主場球迷陷入瘋狂。

日本攻勢不停歇，兩出局後鈴木誠也獲得保送，吉田正尚敲出三壘安打帶有1分打點，岡本和真保送，村上宗隆內野安打進帳1分打點，此時台灣隊換投，鄭浩均退場，胡智爲上場救援。

胡智爲一上來就投出保送擠成滿壘，源田壯亮敲安帶有2分打點，若月健矢、大谷翔平各敲出1分打點安打，2局上日本足足打了15人次灌進10分，台灣隊締造經典賽隊史單局最多失分紀錄。

台灣隊原本在經典賽單局最多失分是8分，出現在2013年複賽對古巴6局下，該役台灣以0：14提前在7局被扣倒，兩隊相差14分也是該屆最懸殊的1場；單局次多失分是6分，共出現3次，各是2006年預賽對日本5局上、2009年預賽對南韓1局下、2023年預賽對巴拿馬6局上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中