遭控毆打女友 方婉靈聲明：酒醉斷片

方莞靈遭劉姓女子指控酒後家暴。方莞靈聲明表示，當晚醉倒斷片對施暴毫無記憶，但強調若真有此事，願道歉負責。（特派記者陳志曲攝）

〔記者王捷／台南報導〕「舉重精靈」方莞靈因家暴傷害劉姓女友，被判拘役50日，方莞靈晚間在IG發布聲明表示，確定兩人的交往、同居關係，但對施暴指控，卻強調劉女指控反覆，甚至認為她要用錢打發對方，因當天不勝酒力，對過程毫無記憶，承諾若真有此事，願意道歉負責。

​聲明指出，2024年10月19日晚間，為替劉女慶生，她與女友及另一友人共三人前往酒吧飲酒，直至凌晨兩人才返回住處。方莞靈表示不勝酒力倒頭就睡，卻在20日醒來後，遭劉姓女子告知，方莞靈在夜裡對她動手掌摑、毆打，劉姓女子並已自行就醫完成驗傷。

請繼續往下閱讀...

​方莞靈對劉女陳述的暴力過程毫無記憶，錯愕之餘，僅能盡力安撫劉姓女子，並告知自己真的不記得有發生這些事。案發後，方莞靈極盡所能地希望拼湊出當日真相，因而不斷詢問劉姓女子當日情節。然而劉姓女子態度反覆，時而堅定指控，時而告知並無此事。

​方莞靈表示，劉女時而要求賠償，時而指控她用錢就想打發對方，讓她陷入混亂，而且也不知如何處置，但仍堅定立場告訴劉女，對於這段事實真的想不起來了。她重申，若真有此事而造成傷害，絕對願意承擔後續責任。

​面對這次的家暴指控爭議，方莞靈透過用IG聲明經過與處置態度，雖然因酒醉導致記憶空白，但並未迴避相關指控，重申會負責的態度。

