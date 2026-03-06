2026經典賽台日對決 屏東直播派對熱血應援台灣隊

屏東縣長周春米帶領球迷為台灣隊加油。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2026年世界經典棒球賽分組預賽持續熱戰，今（6）晚台灣隊迎戰日本隊，是繼2024年世界棒球12強賽後的再次焦點對決，不少鄉親球迷期待萬分，屏東縣政府於屏東縣立體育館前草皮舉辦第2場直播派對，讓無法親臨賽事現場的民眾，透過戶外大螢幕轉播關注賽事現況，縣長周春米也加入應援行列，一同到現場與鄉親球迷為台灣加油。

昨（5）日台灣隊於分組預賽首戰對戰澳洲隊時，屏東市儘管天候不佳，但仍有不少熱血鄉親球迷不畏風雨縣府舉辦的直播派對觀賽，揮舞應援棒為台灣隊集氣加油。賽事過程中，鄉親球迷緊盯大螢幕，雖台灣首戰未能告捷，鄉親仍全程投入、積極應援，展現屏東的熱情與支持直至賽事落幕。

屏東縣長周春米表示，棒球一直是凝聚台灣民眾情感的重要運動，無論勝負，每一聲加油都是屬於台灣的驕傲時刻，尤其此次經典賽更有出身屏東的選手－吉力吉撈．鞏冠、鄭宗哲、張政禹等三名選手登場奮戰，更加深屏東鄉親球迷對棒球的熱情投入。希望透過戶外轉播活動，讓大家能夠聚在一起分享比賽的感動，為台灣隊送上最強而有力的支持，助台灣棒球英雄晉級複賽，獲得佳績。

雖然台灣隊到了第3局大幅落後，但有球迷表示，「不能在台灣隊贏球時才愛他們」、「盡全力就是最好的表現！」。

屏縣系列直播派對還有明（7）日對戰捷克，以及8日對戰韓國兩場賽事，現場提供應援加油棒吶喊助威及美味爆米花，屏東縣政府邀請鄉親把握機會持續前往屏東縣立體育館前草皮，一起共襄盛舉，用最熱情的加油聲力挺台灣隊，一同為精彩賽事應援，感受國際棒球賽事的熱血氛圍，為台灣棒球喝采。

屏東縣政府第二場直播派對今晚登場，球迷熱情參與。（記者羅欣貞攝）

