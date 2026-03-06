經典賽》熱身賽沒機會「點茶」 大谷首戰就對台灣隊示範

大谷翔平敲出滿貫全壘打。（特派記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕日本隊超級球星大谷翔平在開賽前的兩場公辦熱身賽5打數0安打，一度讓外界關心他的調整手感，但他在今天經典賽日本隊首戰就展現長打火力，除了對台灣隊先發投手鄭浩均的第1球就敲出二壘安打，2局上更兩度上場打擊，先是轟出滿貫砲，接著再補上一壘安打，單局累計5分打點，也讓他在熱身賽還未出現的「點茶」慶祝動作，首戰就強力示範。

日本隊在上屆經典賽奪冠，當時由混血球星努特巴爾想出的「轉胡椒罐」慶祝手勢也成為流行動作，他並透露這個手勢是在公辦熱身賽時大谷翔平就說：「看誰先敲出安打，他做的慶祝動作，大家就跟著做」，後來努特巴爾在上壘後就做出這個轉動手勢。本屆經典賽努特巴爾並未參賽，但大谷仍在公辦熱身賽就指定26歲投手北山亘基負責想動作，結果他就以茶道發想，且歷經「改版」，最後定調為拿著茶筅將抹茶刷開刷出泡泡的「點茶」動作，並由鈴木誠也於3日公辦熱身賽開轟時實際演繹。

大谷在2、3日分別對歐力士、阪神虎的公辦熱身賽都沒上壘，並沒有機會「點茶」，但他在昨天於個人社群發文，放上兩張全隊的團體照，再搭配日本國旗和熱茶的兩個圖案，似乎在宣告比賽開打。今天日本隊正式開打，大谷擔任先發第1棒指定打擊，果然如自己所「預告」，首打席就敲出二壘安打，一站上壘包就開始「點茶」，成為首位在經典賽「喝茶」的日本隊打者。

