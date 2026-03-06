自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

WBC經典賽台日大戰開打 竹市後站夜市直播派對加油聲不斷

2026/03/06 19:24

WBC經典賽台日大戰開打，新竹市府在火車站後站夜市停車場舉辦直播派對，現場有許多球迷為台灣隊加油，球迷熱情不減。（記者洪美秀攝）WBC經典賽台日大戰開打，新竹市府在火車站後站夜市停車場舉辦直播派對，現場有許多球迷為台灣隊加油，球迷熱情不減。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）台日大戰今晚登場，新竹市府在後站夜市停車場舉辦直播派對，除架起大型螢幕齊為台灣隊加油，後站停車場夜市也從今天起改為每週二、週五晚上，許多民眾邊吃夜市的美味邊為台灣隊加油，氣氛嗨到最高點。

市府從5日起在後站停車場舉辦直播派對，也邀請應援團女孩隊在4天賽程中輪番登場。今天晚上的台日大戰，最受關注，加上後站夜市今天起改為每週二、週五晚上，都吸引大批市民及球迷到場，而球星出身的副市長林琨瀚也擔任臨時球評，即時說明台灣隊每局的表現，期帶動現場氣氛，讓參與台日大戰直播派對球迷，有如在東京巨蛋球場般。現場也發放限量300組加油棒，民眾可至指定臉書（Facebook）粉專按讚，前200名還可獲贈小點心。另8日對戰韓國隊時，市府也會邀請Dragon Beauties小龍女帶來限定開場應援舞，邀球迷一起為台灣隊加油。

由於日本隊有大谷翔平等實力好手，台灣隊前2局就陷入苦戰，比數很快就被拉開，但熱情的球迷依然在現場為台灣隊加油，不離不棄。

WBC經典賽台日大戰開打，新竹市府在火車站後站夜市停車場舉辦直播派對，現場有許多球迷為台灣隊加油，球迷熱情不減。（記者洪美秀攝）WBC經典賽台日大戰開打，新竹市府在火車站後站夜市停車場舉辦直播派對，現場有許多球迷為台灣隊加油，球迷熱情不減。（記者洪美秀攝）

