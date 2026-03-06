WBC亞洲3國隊長一字排開 台灣隊長陳傑憲帥到網疑：藝人？

有網友整理出亞洲3國家的代表隊隊長，發現共通點為「都是帥哥」。（圖擷取自@yuan_baseball社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕世界棒球經典賽（WBC）C組5日在東京巨蛋開打，其中台灣、日本、韓國同為亞洲國家代表隊，有網友整理出3國的隊長發現共通點「臉都很帥」，更有網友驚呼，台灣的陳傑憲帥到根本是藝人等級。

社群平台「X」（前Twitter）名為「Yuan」的日本網友貼出台灣、日本、韓國代表隊的隊長照片，台灣為陳傑憲、日本為大谷翔平、韓國為李政厚。將他們的照片並排在一起看時，會發現畫面「超級帥」。

許多網友認為3位國家隊隊長中，最帥的是「台灣隊長」陳傑憲，驚呼「最左邊那位是藝人嗎？」、「最左邊的臉是超級帥，台灣壓倒性勝利」。多數網則覺得3位帥的各有千秋「台灣、韓國隊長的臉都好好看」、「帥到好像漫畫主角」、「放在一起看畫面真美好」、「真是豪華的陣容」、「想成為棒球選手一定要長得好看嗎？」、「這裡臉的標準有誤，亞洲最強3隊長也太強了」、「全都可以出道當藝人等級」。

