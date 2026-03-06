自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

經典賽》東京慘案！ 台灣0：13慘遭日本7局「扣倒」大敗

2026/03/06 20:46

台灣0：13慘遭日本7局「扣倒」。（特派記者陳志曲攝）台灣0：13慘遭日本7局「扣倒」。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕經典賽今晚上演台日大戰，日本武士隊火力全開，全場敲出13支安打，包括大谷翔平轟出一發滿貫砲，最終日本就以13：0「扣倒」台灣隊，提前在7局結束比賽。

此役2局上日本狂攻猛打，足足打了15人次，靠7安和5次四死球灌進10分，大谷翔平用「海底撈月」打法掃成右外野方向滿貫砲，同個半局再敲安帶有1分打點，單局進帳5分打點，台灣隊狂丟10分，締造經典賽史上單局最多失分紀錄。

過去經典賽台灣隊單局最多失分是8分，出現在2013年複賽對古巴6局下，該役台灣以0：14提前在7局被「扣倒」，兩隊相差14分也是該屆最懸殊的1場。

台灣隊先發投手鄭浩均先發1.2局被敲5安另有5次四死球，失8分都是責失苦吞敗投，創下經典賽隊史單一投手單場最多失分紀錄。3局上日本攻勢再起，單局敲出4安進帳3分提前鎖定勝局。張育成在6局下敲出團隊首支安打，避免遭無安打比賽。

日本隊王牌山本由伸先發2.2局為被敲安，另有2K和3次保送拿下勝投，台灣隊打線久攻不下慘敗。大谷翔平單場4支3、打下5分打點，只差三壘安打就締造完全打擊。

過去經典賽台灣隊曾兩度遭對手「扣倒」，包括2006年預賽以3：14不敵日本，在7局提前結束比賽，還有2013年8強複賽以0：14敗給古巴，同樣在7局提前結束比賽。

台灣0：13慘遭日本7局「扣倒」。（特派記者陳志曲攝）台灣0：13慘遭日本7局「扣倒」。（特派記者陳志曲攝）

大谷翔平轟出滿貫砲。（特派記者陳志曲攝）大谷翔平轟出滿貫砲。（特派記者陳志曲攝）

山本由伸。（特派記者陳志曲攝）山本由伸。（特派記者陳志曲攝）

大谷翔平轟出滿貫砲。（特派記者陳志曲攝）大谷翔平轟出滿貫砲。（特派記者陳志曲攝）

張育成。（特派記者陳志曲攝）張育成。（特派記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中