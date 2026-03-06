經典賽》東京慘案！ 台灣0：13慘遭日本7局「扣倒」大敗

台灣0：13慘遭日本7局「扣倒」。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕經典賽今晚上演台日大戰，日本武士隊火力全開，全場敲出13支安打，包括大谷翔平轟出一發滿貫砲，最終日本就以13：0「扣倒」台灣隊，提前在7局結束比賽。

此役2局上日本狂攻猛打，足足打了15人次，靠7安和5次四死球灌進10分，大谷翔平用「海底撈月」打法掃成右外野方向滿貫砲，同個半局再敲安帶有1分打點，單局進帳5分打點，台灣隊狂丟10分，締造經典賽史上單局最多失分紀錄。

過去經典賽台灣隊單局最多失分是8分，出現在2013年複賽對古巴6局下，該役台灣以0：14提前在7局被「扣倒」，兩隊相差14分也是該屆最懸殊的1場。

台灣隊先發投手鄭浩均先發1.2局被敲5安另有5次四死球，失8分都是責失苦吞敗投，創下經典賽隊史單一投手單場最多失分紀錄。3局上日本攻勢再起，單局敲出4安進帳3分提前鎖定勝局。張育成在6局下敲出團隊首支安打，避免遭無安打比賽。

日本隊王牌山本由伸先發2.2局為被敲安，另有2K和3次保送拿下勝投，台灣隊打線久攻不下慘敗。大谷翔平單場4支3、打下5分打點，只差三壘安打就締造完全打擊。

過去經典賽台灣隊曾兩度遭對手「扣倒」，包括2006年預賽以3：14不敵日本，在7局提前結束比賽，還有2013年8強複賽以0：14敗給古巴，同樣在7局提前結束比賽。

大谷翔平轟出滿貫砲。（特派記者陳志曲攝）

山本由伸。（特派記者陳志曲攝）

張育成。（特派記者陳志曲攝）

