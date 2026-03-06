自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》爌肉飯的滋味！當沙子宸讓大谷翔平在經典賽首度出局時！

2026/03/06 20:53

彰化縣政府準備爌肉飯為台日大賽應援，彰化藝術高中棒球隊也到場加油。（記者劉曉欣攝）彰化縣政府準備爌肉飯為台日大賽應援，彰化藝術高中棒球隊也到場加油。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）台日大賽今天（6日）開打，彰化縣政府準備爌肉飯作為應援美食，彰化藝術高中棒球隊也到場為台灣隊加油，由於賽事一開打就遭日本隊猛力進攻，也讓全場一片寧靜，直到彰藝校友的沙子宸上場投球，還讓強打大谷翔平首度出局，全場才響起歡呼聲！

旅美小將沙子宸是彰化藝術高中的校友，最特別的是，他並非科班出身，直到就讀彰化藝術高中才接受正規訓練，由於條件很好，隨後就到美國職棒運動家效力，這次加入台灣隊，今天更在經典賽中登板投球，當他一上來時，所有在彰化縣政府應援的彰藝棒球隊學弟，全都歡聲尖叫。

尤其是當沙子宸在第四局，投出台灣對日首次的「三上三下」，其中一位還是大谷翔平，更讓全場歡聲雷動，不少人都說，一生能夠跟大谷對決，還讓大谷出局，也是人生成就解鎖。尤其是彰藝棒球隊球員都說，能看到學長解決了大谷，阻止大谷上壘，真是以學長為榮，這是彰藝之光。

不少民眾在台灣隊落後中，仍堅持繼續看球賽，認為這就像是縣府今天準備的爌肉飯應援美食一樣，人生就像爌肉，載浮載沉，有時輸，有時贏，喜歡棒球，不能只是喜歡贏球而已，也會有沙子宸讓大谷出局的精彩時刻！

彰化縣政府準備爌肉飯為台日大賽應援，彰化藝術高中棒球隊也到場加油。（記者劉曉欣攝）彰化縣政府準備爌肉飯為台日大賽應援，彰化藝術高中棒球隊也到場加油。（記者劉曉欣攝）

旅美小將沙子宸曾回彰化藝術高中母校，彰化縣長王惠美也送上祝福。（彰化縣政府提供）旅美小將沙子宸曾回彰化藝術高中母校，彰化縣長王惠美也送上祝福。（彰化縣政府提供）

