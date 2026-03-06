網球》老將迪米特洛夫復仇開胡 印地安泉對決球王艾卡拉茲

迪米特洛夫。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）甜蜜復仇，6：4、5：7、6：4力退法國左手拍阿特馬納（Terence Atmane），34歲保加利亞老將開胡晉級印地安泉網賽男單次輪，即將對決開季迄今未嘗敗績的西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

「我覺得開賽打得非常好，但很難保持穩定發揮。」這項男女共站、ATP千分等級大師賽，正在美西南加州沙漠城市進行，2021年曾打進印地安泉4強的迪米特洛夫，雖然次盤5：5時錯失7個破發點，反遭阿特馬納回破扳回一城，決勝盤單手反拍的老將調整回穩，歷經互破重掌領先，順勢回報前站阿卡普科輸球之仇， 「我知道自己總會有些機會，所以我一直在努力把握住。比賽結果可能截然不同，但我能於最關鍵時刻保持冷靜。」

請繼續往下閱讀...

前世界男單第3的迪米特洛夫，次輪強碰兩屆賽會冠軍的頭號種子艾卡拉茲，勢必又是場硬仗，尤其年輕對手年初澳洲公開賽集滿「生涯全滿貫」，還拿下杜哈冠軍，開季12連勝氣勢如虹，對此他以老將智慧回應：「到了職業生涯這階段，我始終關注著球網這一側。如果我贏了，那很好；就算輸了，也很好。我希望能多保持這種淡定心態。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法