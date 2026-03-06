經典賽》台灣隊慘遭日本血洗 高雄應援球迷嘆：完全不同等級

台灣隊一路挨打，整場只有一支安打，民眾雙手祈求神蹟出現。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕2026 WBC世界棒球經典賽台日大戰，台灣隊以0比13被日本武士扣倒，高雄國家體育場南面廣場湧入大批民眾應援，過程中，大家不放棄，努力搖旗吶喊為台灣隊加油。面對輸球結果，許多人難掩失落，有的難過抱頭、有人雙手合十祈求神蹟，這一刻大家都是Team Taiwan。

台灣隊0比13不敵日本武士，慘遭扣倒，球迷相當失落。（記者李惠洲攝）

大谷翔平領軍日本武士，加上世界大賽MVP王牌投手山本由伸，台灣隊打線完全被壓制，只有「部長」張育成打出1安。比賽結束後，有民眾說，兩隊完全是不同等級的層次，就像是青少棒越級打大聯盟。

台灣隊0比13不敵日本武士，慘遭扣倒，球迷抱頭只能接受慘酷結果。（記者李惠洲攝）

台灣隊已經兩敗，接下來面對捷克、韓國「非贏不可」，已經沒有退路。

台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊現場熱舞應援。（記者李惠洲攝）

台灣隊一路落後日本，球迷依舊不放棄替台灣隊加油。（記者李惠洲攝）

台灣隊一路落後日本，球迷依舊不放棄替台灣隊加油。（記者李惠洲攝）

