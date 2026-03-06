自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

經典賽》12強冠軍台灣隊意外遭扣倒 日本媒體震撼反應全曝光！

2026/03/06 21:06

台灣隊先發投手鄭浩均。（特派記者陳志曲攝）台灣隊先發投手鄭浩均。（特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽台灣隊今天7局以0：13遭日本隊扣倒，即便沒讓日本隊締造史上第一次的5局扣倒，仍因為單局失掉10分寫下經典賽史20年來的第一次，日本轉播單位直呼是「預料之外」，球評高橋由伸更說：「台灣隊昨天輸球後，打線的部分還是無法打出氣勢。」一語直指打線是敗因。

日本媒體《體育報知》更透露，過去在三大國際賽（奧運、12強和經典賽），日本隊對台灣隊打超過一輪只有2006年經典賽第5局、2008年北京奧運的第9局，今天是第3次，也超越對南韓隊的2次。今晚的結果，讓不少日本媒體有點意外。

日本媒體《THE DIGEST》就下標：「實力差距彷彿有100年之久」——在世界棒球經典賽中遭遇「歷史性慘敗」的台灣代表隊，讓母國球迷十分失望：『甚至完全生不起氣來』、『這會不會是台灣WBC史上最糟糕的一場比賽？』

日本媒體《每日體育》下標：「世界12強冠軍台灣隊遭遇痛心的二連敗，已被逼到懸崖邊，在被攻下多達13分的情況下，屈辱地在7局被提前結束，在如同惡夢的第2局，被大谷滿壘全壘打開始，被一口氣攻下10分，全隊當場愣住，晉級之路已亮起黃燈。」

日本媒體《中日體育》下標：「日本隊朝著WBC二連霸邁出強勢的一步，以一場大勝作為開局，依靠大谷 的滿壘全壘打等攻勢，全場攻下13分，最終扣倒世界12強冠軍，完成雪恥。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中