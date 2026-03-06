經典賽》12強冠軍台灣隊意外遭扣倒 日本媒體震撼反應全曝光！

台灣隊先發投手鄭浩均。（特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽台灣隊今天7局以0：13遭日本隊扣倒，即便沒讓日本隊締造史上第一次的5局扣倒，仍因為單局失掉10分寫下經典賽史20年來的第一次，日本轉播單位直呼是「預料之外」，球評高橋由伸更說：「台灣隊昨天輸球後，打線的部分還是無法打出氣勢。」一語直指打線是敗因。

日本媒體《體育報知》更透露，過去在三大國際賽（奧運、12強和經典賽），日本隊對台灣隊打超過一輪只有2006年經典賽第5局、2008年北京奧運的第9局，今天是第3次，也超越對南韓隊的2次。今晚的結果，讓不少日本媒體有點意外。

日本媒體《THE DIGEST》就下標：「實力差距彷彿有100年之久」——在世界棒球經典賽中遭遇「歷史性慘敗」的台灣代表隊，讓母國球迷十分失望：『甚至完全生不起氣來』、『這會不會是台灣WBC史上最糟糕的一場比賽？』

日本媒體《每日體育》下標：「世界12強冠軍台灣隊遭遇痛心的二連敗，已被逼到懸崖邊，在被攻下多達13分的情況下，屈辱地在7局被提前結束，在如同惡夢的第2局，被大谷滿壘全壘打開始，被一口氣攻下10分，全隊當場愣住，晉級之路已亮起黃燈。」

日本媒體《中日體育》下標：「日本隊朝著WBC二連霸邁出強勢的一步，以一場大勝作為開局，依靠大谷 的滿壘全壘打等攻勢，全場攻下13分，最終扣倒世界12強冠軍，完成雪恥。」

