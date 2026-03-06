自由電子報
經典賽》差點締造賽史首見完全打擊 大谷翔平滿貫砲、單局5打點寫紀錄

2026/03/06 22:25

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕力拚2連霸的衛冕軍日本，今天在經典賽首戰以13：0痛宰台灣隊，陣中超級巨星大谷翔平更繳出3安準完全打擊的表現，包括一發滿貫砲，單局灌進5分打點，大谷翔平也締造隊史第2人紀錄。

大谷翔平此役繳出3安猛打賞，首局首打席就敲出擊球初速高達117.1英里的右外野二壘安打，本屆首安出爐，2局上則是敲出滿貫砲，飛行距離為368英尺，幫助日本隊先馳得點，首戰就敲出本屆首發全壘打。大谷之後單局再敲第2安，進帳1分打點，大谷全場4打數3安打，打擊率高達0.750，單局進帳5分打點寫下經典賽新紀錄，只差三壘安打就能成為賽史第一位達成完全打擊的球員。

大谷翔平敲出滿貫砲，成為日本隊史在職業球員參加的主要國際賽事（奧運、經典賽、世界12強賽）中，史上第4位擊出滿貫砲的球員，前3位分別是坂本勇人、松田宣浩和牧秀悟，這同時也是繼2013年坂本勇人之後，日本隊在經典賽的第2發滿貫全壘打。

對於大谷的驚人表現，連日本隊監督井端弘和也嘖嘖稱奇，他說：「第一個打席他就很積極地攻擊第一球，敲出一支二壘打，為球隊帶來氣勢，之後又用一棒打出最好的結果，只能說果然是他，表現真的非常精彩。」

大谷翔平。（歐新社）大谷翔平。（歐新社）

