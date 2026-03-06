自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》成功復仇12強冠軍台灣奪首勝 日本隊監督說話了

2026/03/06 21:53

日本隊總教練井端弘和。（特派記者陳志曲攝）日本隊總教練井端弘和。（特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本隊巨星大谷翔平今天4打數敲3安，外帶滿貫5分打點，率隊以13：0扣倒台灣隊，談到今晚在東京巨蛋上演的「大谷劇場」，日本隊監督井端弘和直言：「從首打席首球就敲安為球隊帶來了氣勢，一揮棒就打出最棒的結果，不愧是大谷。」

去年在世界12強冠軍戰輸給台灣隊，今年經典賽首戰就要遇上同樣的選手，井端弘和表示，「不管比賽過程如何，最重要的是先拿下勝利，這一點非常好。」

談到大谷翔平的存在感，井端弘和表示，「老實說，有他在真的非常輕鬆⋯但不只是他，在滿貫砲後打線還能繼續串聯，這才是現在日本打線的特色。希望從明天開始，只要創造出一次機會，就能夠把握住去進攻。」

大谷翔平在熱身賽無安打，卻在開打就猛打賞外帶滿貫砲，井端弘和笑說，「我也不知道為什麼，因為這是正式比賽吧，揮棒感覺也不一樣。可能在熱身賽時，他在嘗試一些routine，我在背後也看過他賽前的準備，真的覺得滿厲害的。」

經典賽重挫台灣隊的日本隊，明晚將推派左投菊池雄星先發對上南韓隊，而南韓隊總教練柳志炫也宣布，將推派高永表對上日本隊。井端弘和直言：「韓國是一支打擊很強的球隊，只要投球稍微甜一點，就可能被打成全壘打。希望明天投手群能做好，不要被擊出長打。」

