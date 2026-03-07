經典賽台灣晚接午戰捷克力拚本屆首勝 今日賽事預告與轉播

台灣隊莊陳仲敖。（資料照，記者陳志曲攝）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

世界棒球經典賽C組賽事，台灣隊晚接午出戰捷克，預計派出莊陳仲敖先發，日前對上澳洲和日本苦吞連敗，本屆首勝尚未開胡，為了避免分組墊底再打資格賽，此役必須拿下勝利，一起幫Team Taiwan加油！

請繼續往下閱讀...

經典賽

00：00 古巴VS巴拿馬 愛爾達體育1台、台視

01：00 荷蘭VS委內瑞拉 愛爾達體育1台

01：50 墨西哥VS英國 緯來育樂、愛爾達體育4台

06：50 波多黎各VS哥倫比亞 愛爾達體育4台、緯來體育、台視

08：00 尼加拉瓜VS多明尼加 愛爾達體育2台、東森洋片

08：50 美國VS巴西 緯來育樂、愛爾達體育3台

10：50 台灣VS捷克 愛爾達體育1台、緯來體育、台視、東森新聞

17：50 南韓VS日本 愛爾達體育1台、緯來體育、台視、東森新聞

23：50 哥倫比亞VS加拿大 緯來體育、東森洋片

NBA

08：30 勇士VS火箭 緯來體育、愛爾達體育1台

11：00 湖人VS金塊 緯來育樂、愛爾達體育1台

全英羽球公開賽

17：30 八強（上） 第1場地 愛爾達體育3台

17：30 八強（上） 第2場地 愛爾達體育4台

日職熱身賽

17：00 巨人VS歐力士 DAZN 2

TPBL

19：00 臺北台新戰神VS新北國王 MOMOTV

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法